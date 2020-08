Muzikálový festival Jozefa Bednárika sa vracia do Brusna

BRUSNO. Aj tento rok sa fanúšikovia muzikálu stretnú na tradičnom podujatí - Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika. 22. a 23. augusta sa v Kúpeľoch Brusno uskutoční už trinásty ročník tohto výnimočného podujatia, počas ktorého organizátori opäť odovzdajú aj Muzikálové Brusnice.

“Všetko je tentokrát inak, ako to bolo posledných dvanásť rokov. Tri mesiace sme na festivale nemohli pracovať,” povedal zakladateľ festivalu Ján Kubiš a dodal: “Plánujeme, že festival bude dva dni. Platí to, kým sa vyššia moc nerozhodne inak. Lístky sú v predaji na voľné sedenie, pretože v tomto momente ešte nevieme, aké budú platiť pravidlá koncom augusta, ale máme pripravené rôzne alternatívy.” Návštevníci sa teda môžu plnohodnotne tešiť na dva dni nabité muzikálmi.

Ján Kubiš zároveň zdôrazňuje, že k Muzikálovému festivalu Jozefa Bednárika pristupuje aj s celým tímom s mimoriadnym rešpektom, čo znamená aj to, že sa festival len mesiac pred samotným konaním presunul z Kúpeľov Sliač do Kúpeľov Brusno. „Kúpele Brusno nie sú od júna v konkurze a aj z tohto dôvodu sme sa s novými majiteľmi dohodli na návrate festivalu na toto miesto. Som presvedčený, že Jožko by bol na nás hrdý, že sa vrátime na brusniansku Terasu muzikálovej slávy,“ vysvetlil J. Kubiš. „Sme radi, že sa festival a duch Jožka Bednárika opäť vráti do Brusna,“ pridala sa aj generálna riaditeľka kúpeľov Ing. Pavlína Filipi.

Dva ucelené programy

Organizátori pripravili dva ucelené programy. V sobotu, 22. augusta 2020, divákov čaká Pocta Jozefovi Bednárikovi vo forme výberu pesničiek z jeho najznámejších muzikálov a Muzikálové hity Zdeňka Bartáka, teda program s najznámejšími melódiami z muzikálov a filmov, vrátane ochutnávky muzikálu Casanova, ktorý festival uvedie na budúci rok. “Zdeněk Barták pôvodne tento muzikál pripravil ako darček pre majiteľa zámku Hluboká. Až neskôr bol muzikál uvedený do divadiel,” prezradil J. Kubiš.

Muzikálový festival Jozefa Bednárika bude pokračovať v nedeľu, 23. augusta 2020, koncertnými vystúpeniami. Organizátori predstavia mladé talenty aj skúsených hercov z Divadla Andreja Bagara v Nitre. Sólisti Štátnej opery Banská Bystrica, Katarína Procházková, Patrícia Solotruková, Dušan Šimo, Šimon Svitok a Martina Svitková sa predstavia v operetnom kokteile zloženom z diel skladateľa Franza Lehára. Rodák z Komárna začal komponovať už vo svojich 17 rokoch a svetový úspech dosiahol vo veku 35 rokov, kedy mala premiéru jeho najúspešnejšia opereta Veselá vdova. Medzi jeho najznámejšie diela patria Paganini, Zem úsmevov, Cárovič či Giuditta.

Muzikálová, divadelná aj filmová hudba

“Náš festival patrí muzikálovej, divadelnej aj filmovej hudbe. Karel Gott sem teda právom patrí, pretože naspieval skladby do viacerých filmov. Pripomenieme si ho cez jeho piesne v podaní Števa Skrúcaného, Felixa Slováčka, Mariána Vojtka, Patrika Vyskočila, Róberta Haláka, Terezy Králikovej a ďalších,” prezradil Ján Kubiš. Návštevníkov čaká aj tradičné odovzdávanie muzikálových Zlatých Brusníc a Tabule muzikálovej slávy. Jedno z ocenení bude venované in memoriam prvej muzikálovej hviezde Slovenska - Gizele Veclovej. Svoje najvýznamnejšie obdobie kariéry odštartovala na Novej scéne v roku 1952 a miesto prvej dámy slovenského muzikálu získala najmä vďaka stvárneniu Dolly Leviovej v slávnom Hello, Dolly, Pani Higginsovej a Pani Pearsovej v My Fair Lady či Goldy vo Fidlikantovi na streche. “Aj tentokrát postupujem podľa odkazu Jožka Bednárika, ktorý zoznam ocenených už dávno napísal na papier,” dodal J. Kubiš.

Záver podujatia bude patriť dielu, ktoré odštartovalo nododobú éru popularity tohto žánru a tradičného českého muzikálu. 25. výročie muzikálu Dracula si diváci pripomenú koncertom českých muzikálových hviezdy Mariána Vojtka, Michaely Noskovej, Natálie Grossovej a Lukáša Randáka.

Milovníci muzikálov, šansónov, filmovej a divadelnej hudby i kabaretov sa tento rok stretnú na 13. ročníku Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika v Kúpeľoch Brusno, 22. a 23. augusta 2020. Vstupenky sú predaji v sieti ticketmedia.sk.

Vzhľadom na zmenu miesta konania ostávajú vstupenky zakúpené na Muzikálový festival s pôdovným miestom (Kúpele Sliač) v platnosti. V prípade záujmu o vrátenie vstupeniek je možné postupovať v zmysle pokynov na stránke predajcu ticketmedia.sk.

Program – Muzikálový festival Jozefa Bednárika 2020

KÚPELE BRUSNO - Terasa muzikálovej slávy Jozefa Bednárika

SOBOTA 22.august 2020

17:00

POCTA JOZEFOVI BEDNÁRIKOVI - Výber pesničiek z najznámejších muzikálov Jozefa Bednárika

AUTOGRAMIÁDA - Pri fotostene v priestoroch LOBBY BARU hotela Poľana

19:30

MUZIKÁLOVÉ HITY ZDEŇKA BARTÁKA - Najznámejšie melódie s muzikálov a filmov

CASANOVA – muzikál Zdeňka Bartáka a Petra Markova - koncertná ochutnávka.

Pozvánka na preloženú slovenskú premiéru na rok 2021.

NEDEĽA 23.august 2020

15:00

NOVÉ HVIEZDY - prehliadka talentovaných detí

MUZIKÁLOVÁ NITRA - koncert hercov DAB Nitra

FRANZ LEHÁR - operetný koktail. Spomienka - 150 rokov kráľa operety

KAREL GOTT vo filme - Spomienkový koncert najslávnejších filmových piesni

SLÁVNOSTNÁ CEREMONIÁL - Udelenie Tabule slávy a Zlatej Brusnice

DRACULA 25. výročie muzikálu - koncert Českých muzikálových hviezd

