Stredoslovenská energetika, a. s., opätovne otvára svoje zákaznícke centrá

Na základe výsledkov z celoplošného testovania na koronavírus, ktoré prebiehalo v uplynulých dňoch, otvára spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., s účinnosťou od 4. novembra 2020, väčšinu svojich zákazníckych centier.

Konkrétne ide o centrá v Žiline, Martine, Banskej Bystrici, Lučenci, Dolnom Kubíne, Zvolene, Považskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši.