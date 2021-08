Muzikálový festival opäť rozozvučí terasu Kúpeľov Brusno

Štrnásty ročník Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika sa uskutoční už tento víkend v Kúpeľoch Brusno.

16. aug 2021 o 19:44

Festival vzdá hold Hane Hegerovej a krátkymi spomienkami si uctí aj Jozefa Kubánka a Milana Lasicu. Organizátori aj tento rok ocenia významné osobnosti formou Tabule slávy a Brusnianskej brusnice. Hosťom festivalu bude režisér Filip Renč.

Jozef Bednárik bol na Muzikálovom festivale prvý krát pred desiatimi rokmi. „Po tom, ako pripevnil svoju tabuľu sme sa o festivale dlho rozprávali. Ráno prišiel a predstavil mi svoje nápady. Od tohoto momentu až doteraz je jeho súčasťou. Aj dnes pri oceneniach vychádzame zo zoznamu, ktorý vytvoril,“ spomína organizátor festivalu Ján Kubiš. Režisér Filip Renč, ktorý bude hosťom 14. ročníka festivalu, sa k divadelnej, muzikálovej a javiskovej réžii dostal práve cez J. Bednárika, robil mu asistenta pri muzikáli Dracula a neskôr dostal poverenie režírovať tento muzikál v Južnej Kórei.

Jednou z najväčších hviezd 14. ročníka Muzikálového festivalu bude česká muzikálová diva Kateřina Brožová.

Festival sa začne programom Návraty, v ktorom sa predstavia úspešní herci a speváci, ktorí začínali aj na javisku Muzikálového festivalu. Choreograf Jaroslav Moravčík roztancuje publikum, pričom si spomenieme aj na legendárneho Juraja Kubánku. Hudobne návštevníci zaspomínajú na Hanu Hegerovú a cez jej piesne Čerešne a Žila som správne aj na Milana Lasicu.

Začiatok sobotného programu bude spomienka na Karola Duchoňa. Chýbať nebudú overení umelci a hudobníci ako Orchester Júliusa Selčana či Felix Slováček. Medzi účinkujúcimi sa návštevníci môžu tešiť aj na hercov Divadla Andreja Bagara v Nitre a pražských hercov Kateřinu Brožovú, Michaelu Noskovú, Petra Pecha, Andreu Gábrišovú a Petra Palečka v programe Na křídlech fantazie. V sobotňajšom programe sa predstavia aj Milan Markovič a Páni bratia s ich MM kabaretom.

„Keď Ján Kubiš v roku 2008 usporiadal prvý ročník tohto festivalu, tak od tej doby sa tu pravidelne striedajú skutočne veľké osobnosti z muzikálového, aj operetného sveta. Navyše v roku 2011 prvý krát pozval Jozefa Bednárika aby mu udelili významnú cenu a on projekt naplno podporil.“ hovorí Zdeněk Barták, významný český hudobný skladateľ a producent. „Na tomto festivale dostávajú veľké príležitosti a priestor nové spevácke a herecké talenty. Umne sa tu spájajú umelci a unikátne kúpeľné prostredie, čím vzniká priestor pre dokonalú zábavu na absolútne profesionálnej úrovni,“ dodáva Barták.

„Neoddeliteľnou súčasťou programu sa stalo aj odovzdávanie cien výnimočným osobnostiam. Kto tento rok získa ocenenie Brusnianska brusnica a Tabuľa slávy si zatiaľ nechám pre seba, je to prekvapenie aj pre samotných ocenených. Samozrejme to ale budú osobnosti, ktorí sú prvotriednymi jednotlivcami v rôznych umeleckých sférach prepojených s muzikálom,“ hovorí organizátor J. Kubiš.

„Chcel by som všetkých čo najsrdečnejšie pozvať aj na tento ročník. Cítim veľkú vďaku, že návštevníci si našli cestu aj v minulom roku, kedy to skutočne nebolo vôbec jednoduché. Verím preto, že teraz, keď sa trochu viac uvoľnili opatrenia pre kultúrne podujatia, sa opäť v hojnom počte spoločne stretneme a užijeme si muzikálovú, filmovú či šansóny tak, ako to máme radi,“ pozýva na festival.

Vstupenky na 14. ročník Veronia Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika, sú stále v predaji cez ticketmedia.sk.