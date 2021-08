Skončil sa 14. ročník Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika

Organizátori odovzdali ocenenia Jaroslavovi Moravčíkovi, Martinovi Kákošovi a Filipovi Renčovi.

26. aug 2021 o 6:43

Štrnásty ročník Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika priniesol do Kúpeľov Brusno opäť jedinečné filmové, divadelné a muzikálové melódie, príjemnú atmosféru i výnimočné osobnosti. Brusniansku brusnicu si odniesli choreograf Jaroslav Moravčík, režisér Martin Kákoš a svoju Tabuľu slávy umiestnil na Terase muzikálovej slávy Jozefa Bednárika režisér Filip Renč.

„Som šťastný a vďačný, že tento ročník sa obsahom aj návštevnosťou približoval tomu, čo si pamätáme spred dvoch rokov. Vidieť naplnenú dvoranu, tešiacich sa divákov, to je to, o čom každý organizátor sníval posledné mesiace,“ povedal organizátor podujatiaJán Kubiš. „Podarilo sa nám zostaviť program, ktorý oslovil široké spektrum divákov. Dramaturgicky sme ho koncipovali tak, aby každá časť programu mala svoj príbeh a vyvrcholenie. A to diváci na mieste ocenili. Ďakujem aj všetkým partnerom, bez nich by to nebolo možné.“

Diváci si Muzikálový festival užívali. (zdroj: Rene Miko)

Choreograf Jaroslav Moravčík odchádzal z Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika s ocenením Brusnianska brusnica.„Bolo to absolútne prekvapenie. Myslel som, že budem iba odovzdávať ocenenie, ale cítim sa veľmi šťastný. Keď premietali môj medailón a videl som zábery z môjho detstva, prisahám, ovládli ma emócie. V očiach som mal slzy šťastia a radosti. Teším sa z toho. Povolanie choreografa je rehoľa. Človek nikdy nevie či a ako divák príjme jeho prácu. Vždy potom z človeka odpadne veľké bremeno,“ prezradil J. Moravčík, ktorý pripravoval častokrát aj trinásť premiér ročne. Choreograf opísal aj skutočnosť ako výnimočné bolo pre neho vystupovať po opatreniach pred divákmi: „Možno som moc emocionálne založený, ale mňa tá emócia v piatok tak chytila, že som tu tancoval. Snažil som sa rozdať energiu, ktorú v sebe ešte stále mám aj medzi divákov. A tí diváci to ocenili.“

Jaroslav Moravčík (druhý sprava) pri preberaní ocenenia Brusnianska Brusnica. (zdroj: Rene Miko)

Druhú Brusniansku brusnicu dostal od organizátorov režisérMartin Kákoš. „Nevedel som, že dostanem cenu. O to viac som prekvapený a rád. Naviac som ju dostal zároveň s Jaroslavom Moravčíkom. Naše vyše dvadsať rokov trvajúce divadelné dejiny sú spojené. Sme celoživotne zviazaní,“ povedal M. Kákoš. Rovnako tak prezradil, že na Muzikálový festival sa chystal už dlhšie a nečakal, že po prvej návšteve odíde práve on s ocenením: „Vedel som, že tu budú priatelia a herci. Dobre mi to padlo, prísť do pekného prostredia, v ktorom som v minulosti aj točil dokument.“

Český režisérFilip Renč si v Kúpeľoch Brusno pripevnil na Terase muzikálovej slávy Jozefa Bednárika svoju Tabuľu slávy. „Som veľmi poctený, že som tu. Je to moja prvá divadelná cena. Nikdy som sa nepovažoval úplne za divadelného režiséra. Som hlavne filmový a televízny režisér a scenárista,“ povedal Renč, ktorého do muzikálového sveta uviedol práve Jozef Bednárik.

Ocenený režisér Filip Renč spolu so Zdeňkom Bartákom, Máriou Rehákovou a organizátorom Muzikálového festivalu Jánom Kubišom. (zdroj: Rene Miko)

Ten mu zveril réžiu muzikálu Dracula v Južnej Kórey, pretože tam nechcel letieť: „Zveril mi svoj tajný zápisník so svojimi poznámkami k muzikálu. Ja som to potom kombináciou kórejčiny, češtiny, slovenčiny a angličtiny, rukami-nohami na mieste zrežíroval a muzikál sa tam reprízoval mnoho týždňov. Takto som sa okľukou dostal k muzikálu. Následne som dostal ponuku režírovať Kleopatru, ktorú uviedli aj tu na festivale.“

Svoje ocenenie preberal 21. augusta, teda v deň, kedy si pripomíname vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska. Túto udalosť vizuálne spracoval v známom filmovom muzikáli Rebelové.„Dnes (pozn. v sobotu 21. augusta) ho uviedli televízie v Čechách aj na Slovensku. Po 20 rokoch som teraz muzikál opäť naštudoval pre Divadlo Karlín a letnú scénu v Letňanoch. Som rád, že tento muzikál žije ďalej a dá sa obmieňať pre nové generácie. Hovorí o dôležitých okamihoch z histórie Česko-Slovenka a zároveň pripomína najväčšie hudobné hity z obdobia 60. rokov, ktoré sa nám páčili a hodili sa do príbehu. V divadelnom predstavení je ich dokonca o šesť alebo sedem viac ako vo filme. Muzikál Rebelové majú radi malé deti, staršie osoby, stredná generácia... Stal sa z toho úžasný evergreen,“ povedal F. Renč.

Diváci v Brusne si užili aj predstavenie Milana Markoviča. (zdroj: Rene Miko)

Na tohtoročnom festivale vystúpil aj Milan Markovič so svojím MM kabaretom.„Mal som veľmi vrúcny vzťah k Jozefovi Bednárikovi. Mal som možnosť sa s ním zoznámiť, keď ma okolnosti dotlačili k tanečnej súťaži v televízii. On bol medzi porotcami a veľmi som si s ním porozumel. Mal taký ľudský pohľad a názor na to, čo vidí a počuje,“ povedal M. Markovič.

„Teraz si potrebujem trochu oddýchnuť a absorbovať všetky emócie. V hlave však už plánujem program na ďalší rok a už sme na ňom aj začali pracovať. Teším sa, ako donesieme opäť niečo naviac a s priaznivcami muzikálu, filmovej a divadelnej hudby, operety a šansónu sa opäť stretneme tu, v krásnych horách, v príjemnom prostredí a budeme si užívať vzájomnú spoločnosť,“ povedal na záverJán Kubiš.