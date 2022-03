Zábavný vypínač Šťukes učí deti šetriť energiami

Stredoslovenská energetika a.s. zoznámila deti z materských a základných škôl so Šťukesom a jeho kamarátmi, ktorí ich učia šetriť energiami.

Čoraz viac si ľudstvo uvedomuje, ako zbytočným plytvaním energiami vplývajú na svoje životné prostredie. Stredoslovenská energetika preto prostredníctvom jednoduchých rád a tipov učí slovenské domácnosti znižovať spotrebu energií a šetriť tak nielen životné prostredie, ale aj ich rodinný rozpočet.

Dôležité je rovnako zodpovedne pristupovať aj k deťom, ktoré môžu už v útlom detstve citlivo vnímať súvislosti medzi šetrením energiami a pozitívnym prínosom pre našu planétu. Všetko, čo sa deti v detstve naučia, sa vráti aj našej planéte, preto je potrebné si spoločne pri každodenných činnostiach pripomínať, aká je dôležitosť šetrenia energiami v našich domácnostiach.

Stredoslovenská energetika deti z materských a základných škôl zoznámila so zábavným vypínačom Šťukesom a jeho kamarátmi, ktorí ich učia šetriť energiami. Už štvrtý rok pre deti pripravuje zaujímavé edukačné súťaže, do ktorých sa zapojilo viac než 200 škôl. V tomto roku chce vypínač Šťukes naučiť deti odložiť mobil, tablet, vypnúť televíziu a tráviť voľný čas so svojimi kamarátmi bez používania energií.

Školy, ktoré sa so svojimi žiakmi rozhodnú do súťaže so Šťukesom zapojiť, môžu vyhrať tisícky eur. Deti navyše získajú zaujímavé edukačné materiály, môžu si zahrať spoločenskú hru „Žrúti energie“ a majú tiež k dispozícii sériu náučných animovaných videí, v ktorých im vypínač Šťukes hravou formou radí, ako šetriť energiou pri svietení, varení či sprchovaní.

Materské a základné školy sa môžu do súťaže zapojiť do 31. marca 2022. Viac informácií o edukačnej súťaži so Šťukesom získate na sse.sk/stukes.