Zvolen a Bystricu bodujeme od 1 po 10: Čo rozhodne sériu? Kto zažiari? (anketa expertov)

Redakcia a 4 bývalí hráči Zvolena a Bystrice tipujú priebeh pohronského derby.

ZVOLEN, BANSKÁ BYSTRICA. Ešte skôr než sa hodí prvé buly medzi centrov úvodných formácií v prvom zápase štvrťfinálovej série medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, zamerali sme sa na jednotlivé kádre oboch veľkých rivalov.

Podľa papierových predpokladov by navrch mali mať obhajcovia zo Zvolena, no vo vypätých sériách (očakáva sa to aj pri tejto), zvykne byť všetko inak. Zamerali sme sa preto na porovnanie jednotlivých postov v oboch kádroch. Neboli sme však na to sami.

Pomohli nám s tým aj odborníci a bývalí hokejisti Zvolena a Banskej Bystrice – Tomáš Škvaridlo (odchovanec HKM Zvolen, majster SR 2013, ktorý svojho času obliekal aj dres B. Bystrice), Lukáš Jurík (odchovanec Zvolena a kapitán majstrov SR z roku 2013), Matúš Kostúr (odchovanec B. Bystrice, bývalý brankár Baranov, ale aj Zvolena) a Matej Češík (6-násobný majster Slovenska - 3x s Baranmi a odchovanec banskobystrického hokeja).

Základná časť je jedna vec, vyraďovacia už druhá. Play off je jednoducho úplne iná súťaž, za všetky príklady stačí spomenúť sezónu 2005/2006, kedy Žilina bola po základnej časti šiesta, napokon sa tešila z doteraz jediného majstrovského titulu.

Vráťme sa ale k sérii Zvolena s Banskou Bystricou. Podrobne si spravíme analýzu jednotlivých postov a spoločne s našimi hosťami vám predstavíme najväčšie opory a najnebezpečnejších hráčov oboch klubov.

Brankári

Kvalitu v bránkovisku majú obaja súperi. Zvolen sa bude spoliehať na švédskeho mága Robina Rahma, ktorý mal v minulej sezóne leví podiel na zisku tretieho majstrovského titulu pre HKM.

35-ročný Švéd ukázal, že vie zatiahnuť roletu najmä v kľúčových okamihoch a dokáže hráčom pred sebou dopriať potrebný pokoj. Navyše to dokazuje aj v štatistikách. Rahm mal spomedzi všetkých brankárov v lige najviac víťazných zápasov (22) a vychytal aj najviac núl (4), spoločne s Melicherčíkom a Windsorom.

Robin Rahm v bráne HKM počas zápasu na ľade Banskej Bystrice v základnej časti. (zdroj: TASR)

Zaujímavosťou je, že pokým sa dostane do varu v úvode zápasu, niekoľko minútiek to trvá, no potom, akoby stlačil zázračný gombík, a je oveľa viac koncentrovanejší, pokojnejší a vyťahuje famózne zákroky. Netreba zabúdať ani na brankársku dvojku Adama Trenčana, ktorý ukázal, že takisto vie tím podržať a bez problémov by dokázal byť v klube jednotkou.

Bystričania sa budú spoliehať na 25-ročného Kanaďana Ewana Weningera, ktorý prišiel pod Urpín počas tejto sezóny z druhej najvyššej nemeckej sezóny a v 25 zápasoch ukázal, že práve on môže v dôležitých momentoch podržať tím.

Kryť chrbát mu bude 21-ročný talentovaný mladík Filip Belányi, ktorý by v prípade svojej šance mohol pokojne zažiariť, aj keď s play off nemá veľa skúseností. V zálohe bude ešte aj Matej Gajan.

Pri brankároch je väčšia kvalita na strane Zvolena. Dokazuje to aj bodovanie našich hostí. Každý z nich dal vyššie body brankárom HKM.

Bodovanie brankárov Redakcia – 9 bodov (HKM) – 6 (HC 05) Tomáš Škvaridlo - 8 (HKM) – 6 (HC 05) Matúš Kostúr - 7 (HKM) – 6 (HC 05) Lukáš Jurík - 9 (HKM) – 7 (HC 05) Matej Češík - 9 (HKM) – 8 (HC 05) Spolu: 42 (HKM) – 33 (HC 05)

Obrana

Zvolenčania majú zohratú defenzívu na čele s Petrom Hraškom, Branislavom Kubkom, Oldrichom Kotvanom a Samuelom Hainom. Tú vhodne doplnili legionári. Najmä trénermi vyťažovaní Kanaďan Jérémy Roy a Rus Kirill Diakov.

Netreba však zabúdať ani na ostatných - Jakub Meliško, Samuel Barcík či Jozef Sládok. Pravda, zvolenská defenzíva sa nevyhne občasnej chybičke, ale za všetko hovorí dôležitý ukazovateľ +/-, v ktorom majú Roy a Diakov po +16 bodov, Kotvan +13 a za zmienku stojí aj +10 Jakuba Meliška.

Bystrickú defenzívu ťahá produktívny bek Jacob Cardwell, ktorý je spoločne so Švédom Björkungom najnebezpečnejším obrancom tímu. O ich spoľahlivosti svedčí aj Švédových +18 bodov a Kanaďanových + 14 v štatistike pravdy.

Netreba zabúdať ani na skúseného harcovníka a kapitána Baranov Ivana Ďatelinku, ale dobrú základnú časť má za sebou aj Patrik Bačik.