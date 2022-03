Jedinečné zážitky v Banskobystrickom kraji sú dostupné online

V minulom roku si ich kúpilo až 6 300 klientov.

V Banskobystrickom kraji vsadili na dotyk s autentickým prostredím, s miestnymi, s prírodou, tradíciami aj históriou. Toto všetko pretavili do jedinečných zážitkov, ktoré sú už štvrtý rok dostupné online na webe www.zahoramizadolami.sk

Jeden deň včelárom, Opáč podpoliansku náturu, Roztočte hrnčiarsky kruh, Ako si vyrobiť brezovú metlu alebo Nevšedné putovanie Kremnicou... toto je len pár zážitkov z viac ako štyridsiatich, ktoré zážitková cestovná kancelária Banskobystrického kraja ponúka. Ako už ich názvy hovoria, cieľom týchto produktov je priniesť návštevníkom kraja jedinečný a najmä nevšedný zážitok. Mnohé sú spojené s predstavením a vyskúšaním si tradičných činností, ktoré kedysi robili naši predkovia. Prípadne sú to zážitky, ktoré s odborným, ale najmä pútavým výkladom doplnia výlet do divokej prírody, alebo za históriou do niektorej z hradných lokalít, prípadne banskej štôlne. Samozrejme, zážitky v kraji Za horami, za dolami, dopĺňajú obľúbené jazdy na historických zážitkových vlakoch. Štvrtým rokom na koľajnice vyrazí Horehronský expres, tretím rokom Zbojnícky a Banícky expres a druhým rokom Expres 34 Tunelov. Či vláčikovú rodinu Banskobystrického kraja aj tento rok rozšíri nový člen zatiaľ nevieme, ale veríme, že nejaké prekvapenie si v Banskobystrickom kraji pripravili.

Najväčší počet zážitkom je samozrejme poskytovaný počas letných mesiacov. My sme sa však pozreli na to, čo sa dá v Banskobystrickom kraji zažiť už dnes.

Novinkou na prelome zimy a jari sa stal výlet s biológom Jergušom Tesákom, ktorý vás zoberie neďaleko za Banskú Bystricu, do Laskomera, kde vďaka jeho pútavému rozprávaniu objavíte v prírode dôkazy čulého života v lese, ktoré si bežne človek nevšimne. Budete stopovať divú zver, dostanete sa lesu „pod kožu“, dokonca nahliadnete do fotopascí, ktoré sú dôkazom, že les je plný života, napriek tomu, že máte pocit, že v ňom ste len vy.

Už tradične na pomyselnom výslní medzi zážitkami v Banskobystrickom kraji stojí gazda Jožko Kučera, ktorý hospodári tradičným spôsobom na lazoch Štoliansko a veľmi rád sa o prácu na gazdovstve podelí. Nečakajte však žiadnu „lopotu“, práca vám bude hrou, zábavou, ale najmä nazretím do života na podpolianskych lazoch v minulosti. Najmä deti istotne ocenia kontakt s početným zvieracím osadenstvom Jožkovho gazdovstva.

V úvode jari sa veľkej obľube tešia kurzy tradičných remesiel, ktoré sa konajú na rôznych miestach v kraji. Vyrobiť si tradičnú brezovú metlu môžete v obci Baďan, hrnčiarskemu remeslu sa priučíte v Polomke, tkať koberce si vyskúšate v Lutile, v Kremnických Baniach privoniate k voňavým medovníčkom a naučíte sa ich zdobiť pod odborným dohľadom skutočnej profesionálky. Krása podpolianskej výšivky vás zase ohúri v Detve, tu sa naučíte túto krásu aj tvoriť a to typicky pre toto územie – krivou ihlou.

Pýtate sa aké zážitky v Banskobystrickom kraji prinesú ďalšie mesiace? Môžete sa tešiť na komentované prehliadky hradov na Pohronskej hradnej ceste, už spomínané jazdy historickými zážitkovými vláčikmi, expedície za tajmi prírody, ale aj výlety do podzemia, či nočné zážitky pod hviezdnou oblohou.

Sledujte skvelú ponuku zážitkov v kraji Za horami, za dolami, v Banskobystrickom kraji na:

Facebook: zahoramizadolami.sk

Instagram: zahoramizadolami.sk

www.zahoramizadolami.sk

Skvelé zážitky v Banskobystrickom kraji vznikajú vďaka spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu: Gemer, Región Gron, Turistický Novohrad a Podpoľanie, Región Banská Štiavnica, Región Horehronie, Stredné Slovensko a Dudince.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.