Kraj prosí ľudí, aby pomohli utečencom s potravinami a inými potrebami

Centrum začína mať nedostatok základných potrieb.

BANSKÁ BYSTRICA. Humanitárne centrum v Banskej Bystrici v priestoroch bývalého očkovacieho centra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na Kačici bojuje s nedostatkom materiálnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Prosí preto ľudí, aby priniesli potraviny a hygienické potreby.

Už viac ako mesiac trvá vojna na Ukrajine a nedostatok potrebných zásob začína pociťovať centrum na pomoc utečencom v Banskej Bystrici. Poskytol priestory vo svojom bývalom očkovacom centre BBSK, ktorý zabezpečuje distribúciu pomoci k utečencom, ubytovaným na jeho internátoch v mestách kraja.

„Humanitárnu pomoc sme začali zbierať už deň po vypuknutí vojny, teda 25. februára. Na výdaj pomoci bolo centrum po prvý raz otvorené 1. marca a odvtedy sme pomoc poskytli viac ako 4000 utečencom,“ uviedla vedúca kancelárie predsedu BBSK a koordinátorka centra Zuzana Úradníčková.

Centrum je otvorené dvakrát do týždňa (v utorok od 15.00 do 18.00 h a v sobotu od 9.00 do 12.00 h) a počas každého z týchto dní vydá približne tonu potravín, hygieny a drogérie. Okrem toho tu nájdu utečenci aj odev, obuv, kočíky a potreby pre deti, uteráky, obliečky, plachty, vankúše a paplóny.

„To, čo najviac chýba a po čom je najväčší dopyt, sú základné trvanlivé potraviny a potreby osobnej hygieny a drogérie. Prosíme všetkých, ak môžete, pomôžte,“ dodala Úradníčková.

Ide o konzervy, nátierky, paštéty, cestoviny, ryžu, strukoviny, trvanlivé mlieko, instantné polievky, cukor, soľ, múku, čaj, kávu, plienky pre deti, saponáty, prací prášok, krémy, šampóny či toaletný papier, hrebene alebo utierky a servítky.

So žiadosťou o pomoc pre utečencov sa BBSK obrátil na partnerský región vo Francúzsku Département de la Loire.

„Partnerské kraje v Česku, Maďarsku a Poľsku sa boria s rovnakými problémami ako my, veríme však, že z Francúzska by pomoc pre utečencov z Ukrajiny mohla prísť,“ poznamenal predseda BBSK Ján Lunter.