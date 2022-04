Obľúbená Vínšpacírka hlási svoj návrat v poslednú aprílovú sobotu

Banskobystrická vínna cesta bude tento rok iná, no usporiadatelia veria, že privítajú v tento deň každého milovníka vína z okolia.

Po dvojročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia, hlásia organizátori návrat obľúbenej Vínšpacírky. Uskutoční sa poslednú aprílovú sobotu, 30. 4. 2022, na Námestí SNP. Banskobystrická vínna cesta bude tento rok iná, no usporiadatelia veria, že privítajú v tento deň každého milovníka vína z okolia.

Ôsmy ročník Vínšpacírky nechal na seba trochu čakať. A aj keď plány na jej uskutočnenie boli aj minulý rok, napokon ju organizátori kvôli platným opatreniam. Tohtoročná Vínšpacírka bude mať inú podobu, avšak na dobrej nálade to neuberie. „Cítili sme, že už je najvyšší čas na Vínšpacírku. Ľuďom táto akcia, ktorá každý rok otvárala letnú sezónu v meste, chýbala. Preto sme sa rozhodli, že ju pripravíme, aj keď v menšom rozsahu. Je to aj preto, že sme do poslednej chvíle nevedeli, ako sa bude situácia s pandémiou vyvíjať. Plánovanie v tomto období bolo len v rovine želania, že bude lepšie,“ hovorí Martin Repaský, predseda Cechu hostinských.

Tak ako boli návštevníci Vínšpacírky zvyknutí, podujatie bude prebiehať na námestí. Vinári z celého Slovenska prídu do Banskej Bystrice s novinkami aj s osvedčenými odrodami zo svojich viníc. „Zmena, ktorá bude platiť iba pre tento ročník spočíva v tom, že návštevníci si nebudú musieť zakupovať vopred lístok,“ hovorí Andrej Patráš z Cechu hostinských. Návštevníci si vyzdvihnú na výdajných miestach degustačný pohár za zálohu vo výške 3 eurá a následne sa budú môcť pustiť do degustácie skvelého vína. Vzorky u vinárov si budú zakupovať v hotovosti podľa ich cenníkov.

Tak ako bolo zvykom, Vínšpacírka bude prebiehať spoločne s Jazz festivalom, ktorý príjemne doplní program po hudobnej stránke. Začiatok je plánovaný o 14,30 hod a po oficiálnom otvorení Vínšpacírky primátor mesta Ján Nosko slávnostne spustí fontánu na námestí, ktorá už roky štartuje letnú sezónu v meste pod Urpínom. Oficiálne ukončenie podujatia je naplánované na 19-tu hodinu.

„Cítime, že v tejto dobe viac ako inokedy, sa potrebujeme stretávať. S ľuďmi, ktorých sme dávno nevideli, alebo aby sme oprášili naše priateľstvá. Takých príležitostí sme mali v poslednej dobe málo a myslím, že sa to prejavilo na medziľudských vzťahoch. Prajeme si, aby Vínšpacírka bola návratom k ľudskosti a k pozitívnej emócii, ktorú v sebe nesie,“ povedal Martin Turčan, mestský poslanec a člen organizačného výboru.

Pre viac informácií kliknite na: www.vinspacirka.sk