8. jún 2022 o 9:23 Zámok Vígľaš pozýva nadšencov kultúry na inšpiratívny letný program

Vedomostné kvízy, tanečná hudba, ale i zaujímavé besedy so známymi osobnosťami. To všetko a ešte oveľa viac čaká v letnej sezóne nielen na ubytovaných hostí zámockého hotela The Grand Vígľaš.

