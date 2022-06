Vždy bol „doklepávačom“ do prázdnej brány. Vyrastal vo futbalovej rodine, Osrblie je jeho srdcovka

Hosťom v rubrike Športové naj bol 37-ročný futbalista Osrblia Mário Želiezka.

B. BYSTRICA, OSRBLIE. Futbal mu bol daný do vienka, keďže jeho starý otec aj otec boli futbaloví fanatici. S týmto najmasovejším športom na svete začínal Mário Želiezka na Honte v maličkej obci Terany, odkiaľ sa presunul do Krupiny.

Stadiaľ viedla jeho futbalová cesta cez Duklu Banská Bystrica až do Zvolena. Neskôr pôsobil v tímoch z regiónu Zvolena a Hontu, no už niekoľko rokov hráva za Osrblie, ktoré už v predstihu dotiahol spoločne s jedným zo svojich najlepších priateľov Blažejom Špaňom do piatej ligy.

Vyrastal vo futbalovej rodine

V súčasnosti 37-ročný futbalista sa od malička venoval stolnému tenisu a futbalu. „Pre mňa bola vždy srdcová záležitosť futbal. A keďže som dostal na výber, akému športu sa chcem ďalej venovať, vyhral futbal, ktorý hrávam dodnes,“ začal naše rozprávanie Mário Želiezka.

Ku futbalu ho priviedli starý otec a otec, ktorí boli brankári. „S futbalom som vyrastal. Ako malý chlapec som im podával lopty za bránkou a sledoval ako všetko funguje. S futbalom som začínal v krásnej obci Terany a postupne som sa presúval.

Potom som bol v Krupine, kde pôsobil podľa mňa vynikajúci tréner Comiso. Odtiaľ som ako 13-ročný odišiel do Dukly Banská Bystrica, kde som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami,“ povedal o svojich futbalových začiatkoch.

Pôsobenie vo Zvolene, Pliešovciach či Krupine

Keď mal Želiezka 18 rokov, musel absolvovať vojenskú civilnú službu vo Zvolene a to ho priviedlo ku MFK Zvolen, kde pôsobil dlhých 7 rokov. „Na Zvolen mám len tie najlepšie spomienky. Rád si vybavujem, ako sme postúpili do vtedajšej druhej ligy, taktiež rád spomínam na trénerov Oravca či Iľka,“ prezradil s úsmevom na tvári.

Po 7 rokoch sa Želiezkova kariéra spojila s Pliešovcami. „Tu sme sa stretli viacerí spoluhráči zo Zvolena. Podarilo sa nám postúpiť do štvrtej ligy, kde Tatran pôsobí dodnes,“ ozrejmil.

Nebolo to však vždy len o radosti a postupoch. „Veru, zažil som aj sklamanie a zostup do nižšej súťaže s Hontianskymi Nemcami, čo ma veľmi mrzelo, pretože sme sa tam vtedy zišli skvelá partia,“ netajil.

Želiezku teší, že obliekal aj dres mesta, v ktorom vyrastal. „V Krupine sa nám podarilo postúpiť do piatej ligy a keďže toto je mesto, v ktorom som vyrastal a pôsobil, spájajú sa mi s touto časťou kariéry najmilšie spomienky

Z Hontu už smerovali jeho ďalšie kroky do bystrickej oblasti. Na chvíľu sa presunul do Priechodu a odtiaľ do Osrblia. „Z Priechodu viedli moje kroky do mojej srdcovky – TJ Partizán Osrblie, kde sa nám podarilo postúpiť už v predstihu do piatej ligy,“ tešil sa sympatický futbalista.