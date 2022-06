Spory pre Čiernohronskú železnicu sa vyhrocujú, vlak plný detí sa mohol vykoľajiť

Kultúrnu pamiatku majiteľ na svojom pozemku nechce.

ČIERNY BALOG. Situácia v obci je už roky napätá. Uplynulé dni ukázali, že dlhotrvajúce spory medzi neziskovou organizáciou prevádzkujúcou Čiernohronskú železnicu a súkromným vlastníkom pozemkov gradujú.

O tom, že situácia začína byť neúnosná, svedčia aj incidenty z posledných dní. Vyhrotil ju požiar pri národnej kultúrnej pamiatke a zasypanie koľají.

Pozemky a prieky

Pomyselným začiatkom konca bol moment, keď sa pred koncom socializmu rozdelili pozemky, cez ktoré vedie železnička.

Prečítajte si aj

Po krachu spoločnosti Smrečina Hofatex, ktorá ich dovtedy vlastnila, nasledovala verejná dražba. V nej sa časť pozemkov dostala do súkromných rúk Jozefa Garbiara.

V článku sa dočítate aj: Akým spôsobom chce kraj revitalizovať Čiernohronskú dolinu.

Čo by to znamenalo v praxi, čo zamýšľaná revitalizácia obnáša a kto je proti takémuto zámeru.

Ako sa k situácii postavil majiteľ pozemkov, cez ktoré prechádza Čiernohronská železnica.

Prečo mohlo podľa riaditeľa Čiernohronskej železnice dôjsť k vážnej nehode, keď bol vlak plný detí na školskom výlete.

V ten istý deň na tom istom pozemku sa vo večerných hodinách rozhorel oheň.

Na čom a prečo trvá majiteľ pozemkov, cez ktoré železnica prechádza.

Prečo podľa starostu riaditeľ železničky zavádza.

Kde dnes stojí unikátny parný stroj a v akom je stave.

Prečo si riaditeľ Čiernohronskej železnice myslí, že presunutie parného stroja na iné miesto nebude znamenať jeho záchranu.

Aleš Bílek, riaditeľ Čiernohronskej železnice, tvrdí, že hneď po dražbe oslovil nového majiteľa v snahe dohodnúť sa, ale márne.

Rovnakú skúsenosť má aj Banskobystrický kraj. V roku 2019 schválil zámer revitalizácie Čiernohronskej doliny. Chce obnoviť pravidelnú celoročnú prevádzku vlakov z Chvatimechu do Dobroča a ich zaradenie do integrovaného dopravného systému kraja.

V praxi by to znamenalo, že sedemnásť kilometrov trate z dvadsiatich by denne mohlo využiť tisíc ľudí ako spôsob verejnej dopravy. Tento krok by si vyžiadal elektrifikáciu trate, čomu nie je naklonený starosta Čierneho Balogu František Budovec.