COOP Jednota a WOLT spúšťajú donášku potravín na Strednom Slovensku

Regionálne spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina začalo 14. júla 2022 so službou donášky tovaru zákazníkom v spolupráci so službou WOLT.

Ide o prvé prevádzky skupiny COOP Jednota, ktoré užívatelia služby môžu nájsť prostredníctvom populárnej donáškovej platformy. V rámci pilotného projektu plánuje spotrebné družstvo doručovanie zákazníkom v okolí piatich vybraných predajní v Banskej Bystrici a vo Zvolene. COOP Jednota chce nadviazať na svoju pozíciu najväčšieho domáceho reťazca a najväčšieho predajcu slovenskej výroby aj v priestore online nakupovania.

Zákazníci nájdu vo Wolt predajniach COOP Jednoty široký výber potravinového aj nepotravinového sortimentu, zväčša slovenského pôvodu od domácich a lokálnych producentov. Spotrebné družstvo avizuje výber tovarov z viac ako 2 000 položiek.

Nákupy prostredníctvom Wolt aplikácie ako aj webstránky www.wolt.sk umožní COOP Jednota prostredníctvom piatich prevádzok – v Banskej Bystrici (3) a vo Zvolene (2): „Tešíme sa, že máme príležitosť poskytnúť našim zákazníkom nový zážitok z nakupovania prostredníctvom platformy Wolt. Zákazníci budú môcť využiť služby donášky z pohodlia domova prostredníctvom prevádzok supermarketov na Záhonku a Námestí mládeže vo Zvolene a na Bernolákovej, Rudohorskej a Povstaleckej ulici v Banskej Bystrici,“ doplnil Jozef Vahančík, predseda predstavenstva.

Prevádzky COOP Jednota, z ktorých bude prebiehať donáška budú otvorené sedem dní v týždni, v pracovné dni v Banskej Bystrici od 8:00 do 19:00, s doručovaním od 9:00. Vo Zvolene budú prevádzky na Wolte otvorené od 8:00 do 18:00, s doručovaním od 10:30. Počas víkendu je otváracia doba prevádzok na Wolte prispôsobená individuálnym časom predaja jednotlivých prevádzok. Priemerný čas doručenia sa pohybuje na úrovni 20-40 minút. Zákazníci majú možnosť prostredníctvom platformy Wolt naplánovať a sledovať priebeh objednávky až po doručenie priamo domov, do práce alebo kdekoľvek lokalite doručenia donáškovej služby. Podrobné informácie nájdu zákazníci v aplikácii alebo na webe www.wolt.sk

Cena za donášku sa prostredníctvom služby Wolt štandardne začína od 1,49 EUR. Pre realizáciu nákupov vo Wolt predajniach COOP Jednoty bude potrebné nakúpiť v minimálnej hodnote 6 EUR. Zákazníci COOP Jednoty môžu využiť špeciálnu akciu na doručenie zadarmo do konca mesiaca júl 2022. Navyše majú zákazníci možnosť využiť promo kód COOP5 a získať zľavu až 5€ na prvý nákup v COOP Jednote cez Wolt.

„Veríme, že rozšírením ponuky našich služieb o donášku potravín prispejeme k väčšiemu komfortu našich zákazníkov. V COOP Jednote Krupina dlhodobo sledujeme trend online nakupovania a sme radi, že prostredníctvom služby WOLT sme aj my vstúpili do sveta e-commerce. Spokojný zákazník je našou najvyššou hodnotou a len rozšírením a skvalitnením našej ponuky tovarov a služieb prispievame k zvyšujúcej sa dôvere zákazníkov,“ dodal Jozef Vahančík, predseda predstavenstva.

PROFIL SPOLOČNOSTI

COOP Jednota Krupina je regionálny reťazec, ktorý je súčasťou obchodnej skupiny COOP Jednota. V súčasnosti prevádzkuje 160 predajní situovaných v 11 okresoch, najmä v regióne Stredného Slovenska. V júli 2022 ako prvý regionálny reťazec skupiny COOP Jednota spustil spoluprácu s donáškovou službou Wolt. Maloobchodník nevylučuje rozšírenie služieb donášky o ďalšie predajne, v závislosti od záujmu zo strany zákazníkov a ďalšieho expandovania služby do miest pôsobiska regionálneho reťazca.