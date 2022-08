Na trať vybehol medveď. Prešli ho dva vlaky

Po strete so šelmou z nádrže vlaku vytieklo zhruba 500 litrov nafty.

Šéfredaktor - MY Novohrad

BANSKÁ BYSTRICA. Medveď bežal pred rýchlikom a zrážke sa už nedalo zabrániť. Vzápätí nabehol na uhynutú šelmu osobný vlak.

Do stanice dorazil s poškodenou palivovou nádržou.

Podľa informácií, ktoré zverejnili ochrancovia zákona, v utorok 23. 8. večer preverovala železničná polícia v Banskej Bystrici udalosť, ku ktorej došlo medzi Vlkanovou a Banskou Bystricou - Radvaňou.

"Pred rýchlik, ktorý smeroval zo Zvolena do Banskej Bystrice vybehol medveď. Bežal popred rušeň a zrážke s medveďom sa už nedalo zabrániť. Rušňovodič po zrážke zostal so súpravou stáť na šírej trati, ale po skontrolovaní rušňa a zistení, že je schopný zájsť do Banskej Bystrice pokračoval v jazde," priblížili policajti s tým, že vzápätí hliadka prijala ďalšie hlásenie o osobnom vlaku, stojacom na stanici vo Vlkanovej.

Unikali z neho pohonné hmoty.