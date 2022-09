Zvolenčan Tomáš Didi mieri do finále celosvetovej kaderníckej súťaže L’Oréal

Keď človek robí to, čo ho baví a napĺňa, dokáže veľké veci.

Dôkazom toho je aj príbeh Tomáša Didi zo Zvolena, ktorý je kaderníkom už 15 rokov a tento rok sa mu podarilo vyhrať slovenské kolo profesionálnej kaderníckej súťaže L'oreal Style & Colour Trophy.

Aké boli vaše pocity z víťazstva?

Moje pocity sú neopísateľné a priznám sa, že stále si to úplne neuvedomujem. Posledné dva roky som na súťaže veľmi nechodil, takže sa teším, že po dlhšej odmlke mi to hneď vyšlo. Pre mňa aj pre celý môj tím je to motivácia do budúcna, aby sme naďalej tvrdo pracovali a prinášali radosť a spokojnosť našim klientom.

Bola v súťaži silná konkurencia? Verili ste, že môžete vyhrať?

Konkurencia bola naozaj silná, dovolím si tvrdiť, že každým rokom sa zväčšuje. Ak mám byť úprimný, tak som si samozrejme veril, keďže som do súťaže išiel s tým, že chcem vyhrať. Keď vyhlásili moje meno, tak to bol naozaj skvelý pocit. Sranda je, že na slovenské finále som v podstate vybehol priamo z lietadla, keďže v noci sme sa s priateľkou vrátili z dovolenky a hneď ráno som sa hlásil na súťaži.

Víťazný účes

Ako ste sa k tejto kreatívnej profesii dostali? Bol to váš sen už odjakživa?

Vždy som mal blízko k móde, už od základnej školy. Nevedel som síce, ktorým smerom sa budú moje kroky uberať, no napokon to vyhral odbor Kaderník. Spätne môžem povedať, že to bolo správne rozhodnutie. „Kaderníčenie” je zároveň aj moje hobby, ktoré ma naozaj napĺňa, preto do práce chodím každý deň s radosťou. A to ma neustále poháňa vpred zlepšovať sa.

Ste aj spolumajiteľom zvolenského kaderníctva Didi The Salon. Ako sa mu darilo počas korony?

Tak, ako pre každé kaderníctvo aj pre nás bolo toto obdobie náročné, no podarilo sa nám ho zvládnuť. V podstate nám dalo viac času na realizáciu zmien, ktoré po skončení korony priniesli svoje ovocie.

Do tímu sme pribrali spoločníka Milana, ktorý sa stará najmä o marketing a propagáciu salónu.

Spoločne sme vytvorili nový web s možnosťou online objednania pre väčší komfort zákazníkov, do portfólia služieb sme pridali aj predlžovanie vlasov a mnoho iných menších zásahov, ktoré sa prejavili ako skvelý krok do budúcna. No dúfame, že tento rok už žiadne obmedzenia neprídu.

Tomáš Didi a Milan Čanky

Kto sa na úspechu salónu podieľa?

Naozaj som mal šťastie na ľudí, s ktorými pracujem. A to vrátane mojej priateľky Paťky, ktorá dohliada na objednávky a spokojnosť zákazníkov, Niky a Dominiky, ktoré sa starajú o vlasy našich klientov a nakoniec aj spomínaný Milan, s ktorým máme spoločne na starosti celkový chod kaderníctva vo Zvolene. Každý z nás na sebe maká a chce sa rozvíjať, čo je pre budúcnosť salóna dôležité.

To mi pripomína, že aktuálne hľadáme ďalšieho kaderníka/kaderníčku. Verím, že aj výhra v súťaži niekoho namotivuje pripojiť sa k nám do tímu. Takže, ak má niekto záujem, nech sa pokojne ozve. :)

Tím

Aké sú vaše plány do budúcna?

Samozrejme, jednou z priorít je celosvetové decembrové finále v Paríži, kde by sme chceli nadviazať na slovenský úspech aj keď viem, že to bude nesmierne ťažké. Koncom septembra sa tiež ukážeme v markízackom Teleráne, máme naplánované rozhovory a fotenia v časopisoch Emma aj Eva. Taktiež sa spoločne s naším tímom zúčastnime aj na Fashion Live! 2022 v Bratislave pod vedením ambasádorky L'Oréal Paris Renátky Marová.

Nerozmýšľali ste v rámci vízií do budúcna aj o ďalších pobočkách?

Tak, ako každý podnikateľ aj ja som nad tým vždy uvažoval. Do konca roka je však pre nás prioritou plne obsadiť tím vo Zvolene. Aktuálne máme rozpracované nejaké jednania a ak všetko pôjde podľa plánu, radi by sme budúci rok začali expanziu v podobe otvorenia novej pobočky. Jej lokalitu si však zatiaľ nechám pre seba.

Okrem toho mám chuť odovzdávať aj svoje know-how, takže určite by som chcel, aby sa nám podarilo zorganizovať aj nejaké školenia. Máme pred sebou náročný rok, ale verím, že ho spoločne zvládneme tak, aby sme našim zákazníkom vedeli prinášať radosť aj naďalej.