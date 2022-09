Hľadá sa 13 ročné dievča

Odišla z Centra pre deti a rodinu.

BANSKÁ BYSTRICA. Polícia hľadá 13-ročnú Máriu z Centra pre deti a rodinu.



Včera (20.9.) v podvečerných hodinách prišla na políciu v Novej Bani pomocná vychovávateľka z Centra pre deti a rodinu so sídlom v Novej Bani oznámiť nezvestnosť ich 13-ročnej chovankyne. Tá včera (20.9.), krátko pred poludním opustila zariadenie bez súhlasu a vedomia personálu, pričom doteraz o sebe nepodala žiadnu správu.



Dievčina je približne 160 cm vysoká, pevnejšej postavy a má šedo-modré oči. Vlasy má dlhé po plecia, čierno-ryšavej farby. Oblečené mala pravdepodobne čierne legíny a čiernu mikinu s bielym nápisom na chrbte.



Ak by niekto vedel k dievčine poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli napomôcť k jej vypátraniu, oznámte ich, prosím, na telefónnom čísle 158.