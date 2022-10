Dlhé rekonštrukcie deti takmer pripravili o plávanie. Nemali kde trénovať

Mladí plavci zo Žiaru nad Hronom a Banskej Štiavnice nemali kde trénovať.

„ Zo začiatku sme chodili trénovať do Banskej Štiavnice, ale potom začali rekonštruovať aj tam. Keby nebola dohoda so súkromnou základnou školou v Štiavnici, tak podľa mňa aj zanikneme ako klub. Ale aj toto je pre tie deti náročné. O tretej ideme na tréning a prídeme domov večer po siedmej. Takto je to dvakrát v týždni,“ povedala Martina Bartková, trénerka z plaveckého klubu Delfín.

Mladé plavecké nádeje zo Žiaru nad Hronom a Banskej Štiavnice najskôr oslabila pandémia koronavírusu, potom rekonštrukcie krytých mestských plavární v oboch mestách.

Takmer skončili, pretože trénovať jednoducho nebolo kde. Záchrana prišla až v podobe dohody so súkromnou základnou školou v Banskej Štiavnici.

Rekonštrukcia v žiarskej plavárni je prvá od jej vzniku

Plaváreň v Žiari nad Hronom postavili začiatkom 90. rokov a súčasná rozsiahla rekonštrukcia prebieha od roku 2020.

A hoci sa práce chýlia ku koncu a všetci sa tešia na nové, moderné priestory, útrapy si počas nej zažil hlavne plavecký klub Delfín, ktorý pôsobí v tomto meste viac ako 20 rokov. Aktuálne v ňom závodne trénuje cez 35 školopovinných plavcov.