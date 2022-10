Šéf hokejistov Banskej Bystrice: Toto mužstvo je schopné vyhrávať, ale musíme sa prebudiť všetci

Rozhovor s generálnym riaditeľom HC'05 Lukášom Opáthom.

BANSKÁ BYSTRICA. Aktuálny ročník Tipos extraligy mal byť pre hokejistov HC'05 Banská Bystrica výnimočný. Klub totiž oslavuje storočnicu, zrekonštruoval a zmodernizoval svoj zimný štadión a hlavne, ohlásil útok na najvyššie priečky.

Po 11 odohratých zápasoch je však všetko úplne inak. Barani sú na predposlednom mieste tabuľky, ako prvý tím v tejto sezóne odvolali hlavného trénera, s ktorým odišiel aj športový manažér. Bystričanom chýba strelec, veľakrát im „horí“ obrana a to nedokáže zachrániť ani tak kvalitný gólman, akým Robin Rahm nepochybne je.

Vytúžený efekt zatiaľ nepriniesla ani zmena na trénerskom poste, keď sa hlavným koučom stal doterajší asistent Rudolf Jendek. Pod Urpínom však tímu veria a nemajú porazeneckú náladu. Viac o aktuálnej situácii nám v rozhovore prezradil generálny riaditeľ HC'05 Banská Bystrica Lukáš Opáth.

Aktuálne patrí Banskej Bystrici až 11. miesto. Aká je nálada v kabíne medzi hráčmi a aká vo vedení?

Samozrejme, keď sa prehráva, tak nálada nie je ideálna, ale chceme to nakopnúť, hovoríme si to v kabíne, mali sme nejaké mítingy. Doplnili sme káder o jedného obrancu a veríme, že sa nám opäť podarí naladiť na víťaznú vlnu. Osobne si myslím, že toto mužstvo na to má.

Jasné, najmä po prehrách s Trenčínom a Mikulášom nálada nebola dobrá, potom sa vyhralo v Nových Zámkoch. To bolo fajn, ale prišli ďalšie prehry s Popradom a Košicami, aj keď už tam bolo vidieť zlepšenie v hre.

Vráťme sa k udalostiam, ktoré sa udiali v uplynulom období. Čo ste sledovali odvolaním trénera Anttiho Karhulu?

Poviem to priamo. Neboli sme spokojní s herným prejavom a s celým tréningovým procesom. Sú dve roviny. Keď sa vyhráva, tak neriešite ako sa trénuje, ale keď sa prehráva, tak sa pozeráte na celý tréningový proces a posledné týždne sa nám niektoré veci nepozdávali.

Trénovalo sa málo a nie tak, ako sme boli zvyknutí, keďže som mal možnosť vidieť ako pracuje Vlado Országh. Denno-denne, videá, príprava na súperov. Antti to všetko nechával skôr na hráčov. My sme sa mu snažili vysvetliť aj s Tomášom Surovým a Rudolfom Jendekom, že toľko času teraz nemáme.

Keby sa nevypadávalo a liga je uzavretá, tak máte čas možno 2 roky. Môžete mu dať šancu, aby dosiahol svoj cieľ, ale keďže ste pod tlakom, lebo sa vypadáva priamo, tak čas strácať nemôžete. Keď chcete chalanov viesť ku kreativite a voľnosti, môžete to v juniorke, ale tu ste v najvyššej súťaži, musíte zbierať víťazstvá a body. Ste pod tlakom, ktorý vás zväzuje.