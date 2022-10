Ondrej Lunter chce pokračovať v rozvoji kraja. Intenzita klamstiev v kampani ho zaskočila

Najvážnejšími ašpirantmi na post župana Banskobystrického kraja boli pred voľbami Ondrej Lunter a Adrián Polóny. Podpredseda župy však zvíťazil s výrazným náskokom.

BANSKÁ BYSTRICA. To, že županom bude práve syn predchádzajúceho predsedu banskobystrického kraja Jána Luntera, bolo zrejmé ešte pred sfinalizovaním všetkých hlasov.

Ondrej Lunter mal suverénny náskok pred Adriánom Polónym, predsedom predstavenstva SAD Zvolen, ktorý sa tiež uchádzal o miesto predsedu BBSK.

Nakoniec vyhral s výsledok 47,53% hlasov, Polóny získal 15 %.

Článok pokračuje pod video reklamou

A aký bude prvý krok nového župana v úrade?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Výsledky volieb v Banskej Bystrici a kraji: Nosko obhájil, županom bude Ondrej Lunter (minúta po minúte) Čítajte

„Chceme pokračovať v rekonštrukciách ciest, v rozvoji sociálnych služieb, dokončiť rekonštrukciu ciest, chceme pokračovať v rozvoji školstva. Jedna z prvých vecí bude aj to, že oslovíme vládu, aby sme spoločne našli riešenie pre samosprávy v tejto kríze, čo sa týka nárastu cien, aby sme mohli zostaviť rozpočet, a aby sme mohli dodržať náš sľub, ktorý som dal, a ktorý dodržím. Teda to, že nebudú zastavené žiadne služby, čo sa týka školstva alebo sociálnych služieb. Bez ohľadu na to, čo nás čaká,“ povedal Ondrej Lunter.