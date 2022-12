Domy, v ktorých sa vraždilo. Ich temná minulosť ľudí pri kúpe neodrádza

Ani dom v Jastrabej, kde rodičia rozsekali deti mačetou a potom im dva dni čítali rozprávky, nezostal opustený.

BANSKÁ BYSTRICA. Aj keď by sa mohlo zdať, že domy a byty, kde zomreli ľudia násilnou smrťou sú prázdne a neobývané, opak je pravdou.

Pozreli sme sa na to, ako skončili nehnuteľnosti, v ktorých sa stali mimoriadne kruté vraždy a najviac otriasli verejnosťou.

Vražda pre prístupovú cestu

Bol 13. február v roku 2013 a manželia z Veľkej Lehoty v okrese Žarnovica, pokojní dôchodcovia, ešte ráno netušili, že toto bude ich posledný deň nažive. Osudnou sa im stala večerná návšteva suseda Jozefa Hrádela, s ktorým mali spor kvôli prístupovej ceste.

Pri výmene názorov najprv napadol Hrádel (expolicajt) 67-ročnú Annu Š., ktorú hrdúsil a udrel tak, že spadla na zem.

Do ležiacej ženy potom najmenej dva razy strelil. V útoku pokračoval na jej 66-ročného manžela Milana, ktorého opakovane udieral po hlave a po páde na zem do neho najmenej štyri razy strelil z pištole.

Potom telá obetí odtiahol do kotolne, kde ich pomocou noža, sekery a pílky rozštvrtil, vybral orgány, oddelil končatiny od trupu. Časti tiel vložil do igelitových vriec, autom odviezol a zbavil sa ich na rôznych miestach. Hlavy, torzo hrudníka spolu s panvou a ďalšími časťami tela uložil do mäsiarskych prepraviek a plechovej nádoby.

Vrah dostal v odvolacom konaní 23 rokov a štyri mesiace za mrežami.

Po vražde dom nezostal opustený. Dokonca vystriedal viacerých majiteľov.

„Prví majitelia boli manželia, ktorí v ňom bývali aj s dcérou a neskôr sa presťahovali do Hronského Beňadiku. Tí to aj celé vysporiadali,“ povedal nám starosta obce Jozef Mihál.

Neskôr dom kúpili chatári a dnes sú tam už ďalší, tretí obyvatelia domu.

Hoci sa makléri do predaja podobných nehnuteľností nehrnú, z času na čas sa nejaký byt či dom s temnou minulosťou nájde.

„Predával som byt v Banskej Bystrici, kde došlo samovražde a veru malo to vplyv na predaj. Záujemcovia cítili tú atmosféru a nejavili záujem o kúpu. Pátral som po tom, prečo to tak je. Až potom som zistil, čo sa tam stalo,“ povedal nám Igor Ambrózy, realitný maklér.

Mŕtvym deťom dva dni čítal rozprávky

Ešte v roku 1992 obci Jastrabá pri Žiari nad Hronom, v jednom z nenápadných domov, zabili psychicky chorí manželia svoje dve deti.

Chlapca a dievča rozsekali mačetou a potom im ešte dva dni čítali rozprávky. Nepochopiteľná a krutá smrť detí dlho rezonovala v povedomí obyvateľov dediny.