Zbohom zápachu a špine. Staré kontajnery v Banskej Bystrici nahradia moderné polopodzemné

Moderné riešenia prinášajú veľa benefitov a sú ekologické.

BANSKÁ BYSTRICA. Sú estetickejšie, ekologickejšie, efektívnejšie. V mestách, kde odpadové hospodárstvo je jednou z priorít, už majú svoje miesto a ľudia si ich pochvaľujú.

Bežné veľkoobjemové nádoby na odpad zo sídlisk miznú. Postupne ich nahrádzajú polopodzemné kontajnery.

Aj v Banskej Bystrici v krátkom čase vybudovala spoločnosť Marius Pedersen, ktorá má v meste prevádzku, sedem stojísk s 39 polopodzemnými kontajnermi. Na jar začnú pribúdať ďalšie.

Množstvo výhod

Moderné riešenie, súvisiace so zberom nielen komunálneho, ale aj biologického odpadu, má množstvo predností.

„Jeden päťkubíkový polopodzemný kontajner nahradí až šesť tisícstolitrových kontajnerov. Ich kapacita je vyššia vďaka tomu, že pôsobením gravitácie a vlastnej hmotnosti sa v nich odpad zhutňuje. Z takýchto kontajnerov sa nešíri zápach, ktorý je veľakrát lákadlom pre hlodavce. Ich okolie zostáva čisté,“ priblížila Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka spomínanej spoločnosti.

Vyzdvihla ďalší významný benefit, ktorý polopodzemné kontajnery prinášajú vďaka zabudovaným senzorom naplnenosti.

„Keď sú naplnené na 75 percent, tak nám signalizujú, že ich treba vyprázdniť. V lokalitách so starými kontajnermi vyvážame odpad väčšinou trikrát do týždňa. Predpokladáme, že pri polopodzemných kontajneroch to bude postačovať raz za týždeň. Znamená to menej smetiarskych áut v uliciach mesta, čo automaticky prináša zníženie uhlíkovej stopy. Tá je v súčasnosti veľkým strašiakom, keďže zvýšené emisie skleníkových plynov majú priamy vplyv na globálne otepľovanie a urýchľujú klimatické zmeny,“ ozrejmila Marianna Klobušická.

Tentokrát bez dierok

Ľuďom na sídliskách, najmä v čase letných horúčav, strpčuje život nepríjemný zápach. Šíri sa z takzvaných dierkovaných nádob, určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Ten v nich rýchlo hnije, vyteká, sú liahňou červíkov, lákadlom pre hmyz a hlodavce.

„Polopodzemné kontajnery riešia aj túto nepríjemnú záležitosť, keďže nie sú perforované. V podstate ide o betónovú šachtu v ktorej je umiestnený plastový zásobník. Ten sa vyváža,“ dodala regionálna riaditeľka a pripomenula existenciu šácht na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad v Banskej Bystrici, čo možno považovať za výhodu.

Polopodzemné kontajnery, v prípade ktorých je separovanie odpadu samozrejmosťou, znižujú aj riziko vandalizmu. Ich pevné zabudovanie totiž neumožňuje nespratníkom prílišnú manipuláciu.

„Zatiaľ neevidujeme ich cielené ničenie. V Banskej Bystrici sú aktuálne novinkou, no v susednom Zvolene už ľuďom slúžia dlhšie. Síce tam vyzerajú trochu inak, avšak plnia rovnaký účel,“ podotkla Marianna Klobušická.

Ekologické polopodzemné kontajnery uviedli do prevádzky primátor Banskej Bystrice Ján Nosko

Na jar začnú budovať ďalšie stojiská

Snáď jedinou nevýhodou polopodzemných kontajnerov je, že ich nemožno vybudovať všade, kde si ich ľudia želajú.

„Musíme prihliadať na existujúce inžinierske siete. Dnešné sídliská sú väčšinou nimi husto pretkané, preto je potrebné dôkladne posúdiť vhodnosť lokality. Avšak aj v Banskej Bystrici už máme vytipované ďalšie miesta na ich realizáciu a budeme hľadať nové,“ dodala regionálna riaditeľka.

Konkretizovala, že v priebehu prvého polroka budúceho roka by malo v meste pribudnúť ďalších 23 stojísk so 171 kontajnermi spomínaného typu.

Informáciu potvrdil aj Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice.

„Verím, že ak to počasie umožní, tak už v jarných mesiacoch sa bude pokračovať v budovaní kontajnerových stojísk v Radvani, Podháji a Kráľovej. Tiež budeme mapovať ďalšie lokality, vhodné na ich vybudovanie. Tu však musíme prihliadať na existujúce inžinierske siete,“ uviedol primátor.

Teší ho, že po časoch náročnej prípravy už v meste ľuďom slúžia prvé polopodzemné kontajnery, nachádzajúce sa na uliciach Poľnej, Sládkovičovej a Radvanskej.

„Pri kontrole sme zistili, že sa naozaj slušne plnia, čo svedčí aj o predsviatočnom čase. Momentálne ešte ponechávame aj staré stojiská, keďže po sviatkoch predpokladáme väčšie množstvo odpadu. Na budúci rok začneme staré kontajnery postupne z ulíc odpratávať. Polopodzemné kontajnery sú kultivované a ekologické. Verím, že aj zber odpadu sa stane efektívnejším vďaka zabudovaným senzorom naplnenosti. Napokon, do modernej doby patria moderné riešenia,“ zakončil primátor.

Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen

O spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

