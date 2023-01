Novinka v Banskej Bystrici. Pre užívateľov IQOS otvorili call centrum, ktoré je jediné na Slovensku

Advertorial

V klientskom centre našlo prácu 50 ľudí a ďalšie pracovné pozície sú otvorené

Spoločnosť Philip Morris Slovakia prišla s bezdymovým zariadením IQOS na slovenský trh v roku 2017. Za ten čas oslovila u nás viac ako 300 000 dospelých fajčiarov, ktorí prešli z klasických cigariet na tieto menej rizikové bezdymové alternatívy.

Technologický vývoj a inovácie v tomto segmente rýchlo napredujú, prirodzeným krokom preto je posilnenie zákazníckeho servisu. Otvorenie Call centra s partnerom Comdata Slovakia s.r.o. je tak ďalší z krokov spoločnosti pri vytváraní bezdymovej budúcnosti na Slovensku. Tú Philip Morris realizuje pomocou inovatívnych bezdymových zariadení IQOS, ktoré predstavujú pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, menej rizikovú alternatívu ku klasickým cigaretám.

Call centrum sídli v najmodernejšej budove v Banskej Bystrici

„Chceme byť bližšie k spotrebiteľovi, aby sme čo najlepšie uspokojili jeho potreby. IQOS je sofistikovaný a my by sme mali užívateľovi pomôcť pochopiť ako zmeniť jeho zvyky a návyky pri prechode z klasických cigariet na bezdymové zariadenia. K tomu je potrebná prepracovaná zákaznícka podpora, ktorú prinášame na Slovensko prostredníctvom novootvoreného Call centra,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris na Slovensku Petr Šedivec. „Inovácie a alternatívne technológie sú pre spoločnosť dlhodobo kľúčové, aj preto prinášame dospelým zákazníkom zaujímavé doplnkové služby, ktoré zlepšujú užívateľskú skúsenosť,“ dodáva P. Šedivec.

Call centrum spolu s personálnym obsadením zabezpečila spoločnosť Comdata Slovakia, ktorá spolu s Philip Morris Slovakia zdieľa rovnakú filozofiu a otvárajú pozície či vytvárajú vyvážené pracovné prostredie, zamerané aj na inklúziu zdravotne znevýhodnených.

Otvorenie prevádzky v Banskej Bystrici (zdroj: MAIO PRODUCTION)

„V tíme v Banskej Bystrici sa môžeme stretnúť s viacerými talentovanými kolegami na rôznych pozíciách. Celý proces zriadenia tohto call centra bol pomerne svižný a išlo to všetko hladko. Až nad naše očakávania. Pomohla tomu atraktivita nášho partnera a priestorov, ktoré sme vybrali,“ povedal Jan Nedělník generálny riaditeľ Comdata Slovakia, Czech and Hungary.

„Neustále rozširovanie nášho portfólia bezdymových výrobkov so sebou prináša aj nové pracovné príležitosti. Vďaka Philip Morris na slovenskom trhu v súčasnosti našlo prácu takmer 650 ľudí, a to buď priamo vo Philip Morris alebo u našich partnerských firiem, s ktorými napĺňame našu víziu budúcnosti bez dymu“, dodáva P. Šedivec.

Klientská podpora spoločnosti Philip Morris Slovakia sídli momentálne v najlukratívnejších priestoroch v meste pod Urpínom v Interpolis Office Centre. Užívateľom IQOS bude k dispozícii 50 agentov denne, okrem víkendov - od 9:00 do 17:00 hod.

IQOS vo svete

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú však vhodnejšou alternatívou ku klasickým cigaretám a určené len pre dospelých užívateľov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet. Vďaka inovatívnym technológiám neprodukujú dym a nepríjemný cigaretový zápach, ktorý by sa držal na pokožke, oblečení, vo vlasoch alebo v interiéroch a súčasne eliminujú riziko pasívneho fajčenia. „V súčasnosti používa náš systém zahrievania tabaku IQOS na celom svete, s výnimkou Ruska a Ukrajiny, takmer 20 miliónov dospelých užívateľov, z ktorých približne 70 % už úplne prestalo fajčiť klasické cigarety. Našou ambíciou je, aby do roku 2025 prešlo na bezdymové alternatívy aspoň 40 miliónov dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení,“ uzatvára Petr Šedivec.