Muž, ktorý zahrdúsil a potom popílil telo svojej manželky, spoznal svoj trest

Doživotiu sa vyhol.

BANSKÁ BYSTRICA. S absolútnym pokojom a ľahkým náznakom úsmevu. Presne tak sa dnes tváril Štefan K. na Okresnom súde v Banskej Bystrici, keď sa rozhodovalo o tom na ako dlho pôjde za mreže pre vraždu manželky Agáty, ktorú minulý rok v marci v ich dome v Budči zahrdúsil, popílil na malé kúsky a rozhádzal po lese od Čertovice až po obec Hybe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Som si vedomý akého hrozného činu som sa dopustil. Je mi to ľúto. Nikto mi nedal právo takto konať. Je mi to úprimne ľúto. Nežiadam o odpustenie. Som pripravený prijať spravodlivý trest. Pri živote ma bude držať nádej, že sa ešte stretnem s dcérou,“ povedal na súde Štefan K.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Kritický úsek cesty medzi Donovalmi a Liptovskou osadou opravia za štyri milióny eur Čítajte

Ľutosť je len formálna

Hoci sa pomerne krátko po vražde Štefan K. k činu priznal a na dnešnom pojednávaní sa rozhodovalo len o výške jeho trestu, znalecký posudok psychológa a psychiatra boli na súde kľúčové. Predovšetkým k otázke recidívy.

„Nemožno to vylúčiť. Mohol by to spraviť znova. Hlavne ak ide o osobu, ktorá je k nemu emočne pripútaná,“ uviedla psychologička. Tá zároveň uviedla aj to, že ľútosť k činu, ktorý spáchal, je v jeho prípade formálna a ide skôr o sebaľútosť vo vzťahu k dcére.