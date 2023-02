Mládežnícky hokej v Banskej Bystrici je ohrozený, škole chýba 160-tisíc eur

Ľad majú istý do konca apríla.

BANSKÁ BYSTRICA. Ostatné mestské zastupiteľstvo sa takmer celé točilo okolo hokeja. Približne 400 mladým športovcom, ktorí patria do klubu známeho hokejistu Handzuša a snívajú o kariére podobnej, akú zažil aj on sám, hrozí, že skončia. Od úplného zániku ich delia desiatky tisíc eur, ktoré sú potrebné na ich fungovanie na ľade a mali by ich zaplatiť rodičia.

Mestská spoločnosť MBB a. s., ktorá zimný štadión vlastní však dostatok financií nemá, preto ich žiada od juniorskeho klubu.

Za zachovanie hokejovej školy prišli priamo na mestský úrad „bojovať“ rodičia aj deti, ktorí chcú udržať mládežnícky hokej v meste pod Urpínom.

Čísla sú však neúprosné. Podľa mestskej spoločnosti MBB sú náklady na prevádzku moderného zimného štadióna, ktorého rekonštrukcia stála 10 miliónov eur, drahé.

Odhadované náklady sú na tento rok 1,7 milióna eur a jeho údržba vyjde na 955- tisíc eur.

Čísla nepustia a peňazí je nedostatok

Podľa mestskej spoločnosti MBB a. s. mladí hokejisti a „áčkový“ klub HC 05 využívajú priestory a zimnú plochu štadióna najviac.