Postrelenú medvedicu stále hľadajú, napadla lesníka so synom

Zviera by malo byť poranené len ľahko.

BANSKÁ BYSTRICA. Celý incident sa odohral ešte začiatkom týždňa v členitom horskom teréne v lokalite Prašnica nad obcou Horný Harmanec.

Zamestnanec Mestských lesov bol v poraste spolu s 13-ročným synom vyznačovať výchovný zásah, keď ich v náhlom ataku prekvapila vodiaca medvedica, teda medvedica s mláďatami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Muž pri úniku počítal sekundy a keď videl, že niet úniku a ide o život jemu aj synovi, neváhal a okamžite tasil zbraň.

"Pri neočakávanom strete s medveďom muž v sebaobrane štyrikrát vystrelil z krátkej guľovej zbrane a poranená medvedica ušla," informovala Štátna ochrana prírody, ktorá spolu so samotným lesníkom a políciou prípad riešia.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Pomočila a spálila korán. Svoj čin zdôvodnila tým, že už ako dieťa bola sexuálne zneužitá Čítajte

Sledovali stopu, medveďa však nenašli

Na základe stôp zistili ochranári u šelmy ľahšie poranenie, ale nájsť medvedicu sa stále nepodarilo. "Etika káže dohľadať poranené zviera, či už je to poľovnícka etika, alebo prírodovedecká. To je už jedno. Je to chránený živočíš, ktorý patrí aj medzi poľovnú zver, takže všetkým nám ide o to, aby sme ju našli," povedal Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu medveďa hnedého.

To, že išlo zrejme o vodiacu medvedicu prezradili pri obhliadke miesta stopy minuloročných mláďat.

Lesník ani syn zranenia neutrpeli. Rýchla reakcia otca bola v tomto prípade rohodujúca.

Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP oblasť incidentu aktuálne monitoruje.