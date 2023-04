Žijú v jednej dedine. Kým jedni platia za odvoz smetí obci, druhí mestu. Ceny sú rozdielne

Problémom sú dve katastrálne územia.

BANSKÁ BYSTRICA. Obec Králiky, neďaleko Banskej Bystrice je známa horská lokalita vyhľadávaná najmä v zime kvôli tamojšiemu lyžiarskemu vleku. Pokojné prírodné prostredie je domovom tamojších obyvateľov, ale aj prechodným miestom pobytu mnohých chatárov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To, s čím sa vedenie obce borí už roky, sú nejednotné poplatky za vývoz komunálneho odpadu.

Kým jedni platia obci, a teda poplatok je 22,40 eur za osobu na rok, druhí platia mestu približne raz toľko. Je to preto, že obec je katastrálne nejednotná a časť patrí pod mestskú časť Radvaň.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Blíži sa dražba Domu kultúry v Banskej Bystrici, ktorý roky chátra Čítajte

Zjednotiť územie nie je také jednoduché

„Príde jedno auto, tí istí ľudia a jedni platia tak, druhí inak,“ vysvetľuje starosta obce Ivan Škamla.

Riešenia by sa, samozrejme, našli. Podľa slov starostu by sa dali územia vymeniť, alebo by mesto katastrálne územie (patriace pod Radvaň) obci darovalo.