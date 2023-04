Žirková priniesla ženskosť. Z atmosféry mali zimomriavky, striebro je splneným snom

Táto sezóna mi splnila sny, hovorí kapitánka bystrických púm.

BANSKÁ BYSTRICA. Uplynulá basketbalová sezóna pod Urpínom bola veľmi úspešná.

Slávia Banská Bystrica sa prebojovala do skupinovej fázy prestížneho Eurocupu, v Slovenskom pohári skončili bystrické hráčky druhé a len prednedávnom bojovali vo finále o majstrovský titul s Piešťanskými Čajkami.

Mimochodom, vo finále najvyššej slovenskej ženskej súťaže na Slovensku hrala Banská Bystrica naposledy v roku 2000.

Líderkou kabíny a celého družstva je skúsená 35-ročná rozohrávačka a kapitánka Laura van Dalen, s ktorou sme sa porozprávali o práve skončenej sezóne a úspechoch Slávie Banská Bystrica.

Keby vám niekto povedal pred sezónou, že na jej konci budete mať na krku striebro, čo by ste mu povedali?

Že dostať sa do finále bol náš cieľ. Vedeli sme však, že to bude ťažká cesta, takže to nebolo úplne samozrejmé.

Keď sa na celú sezónu pozriete spätne, zahrali ste si skupinovú fázu Eurocupu, v januári ste skončili druhé v Slovenskom pohári. Teraz ste hrali finále opäť proti Piešťanom. Bola to veľmi úspešná sezóna alebo z nej šlo vyťažiť ešte viac?

Keď ste to takto zosumarizovali, tak je to tak, ako ste to nazvali – mega úspešná sezóna. My sme spravili všetko, čo aktuálne bolo v našich silách a možnostiach. Som za to na celé družstvo hrdá.

Laura van Dalen s pohárom. (zdroj: Ivan Golembiovský)

Vo finále Slovenského pohára a aj vo finále ligy ste narazili na Piešťanské Čajky, v čom boli lepšie?

Narážali sme na ne počas celej sezóny, takže sme mali dostatok času analyzovať ich hru. Mali vyššiu kvalitu a širší káder. Mali disciplinovaný útok aj obranu, bolo vidieť prácu, ktorú robia už niekoľko sezón. Myslím si, že úlohu zohrala aj ich zohratosť, pretože oni boli spolu od začiatku sezóny.

U nás sa káder menil počas sezóny a každá zmena potrebuje čas. V januári prišli nové hráčky a trošku to trvalo pokým sa to celé skĺbilo, pokým si to sadlo a naladili sme sa na správnu vlnu, čo je prirodzené.

Čiže, zaujímavé by bolo sledovať, keby prišli skôr alebo by sezóna trvala dlhšie, kam by sa naša hra ešte posunula.

Ďalej sa okrem iného dočítate: Do akej miery ovplyvnila hru Slávie vo finále absencia troch hráčok - Striešovej, Janštovej a Sherillovej,

ako do kabíny zapadli legionárky Sherillová, Nofuenteová a Pulliamová,

čo okrem ženskosti priniesla do tímu trénerka Žirková,

či bola v kabíne potrebná chémia,

ako sa kapitánke spolupracovalo s trénerkou a čo všetko museli počas sezóny riešiť,

čo najviac potešilo Lauru van Dalen v tejto sezóne a čo najviac sklamalo,

čo povedala kapitánka o fanúšikoch Slávie,

aké boli oslavy strieborných medailí,

či je táto medaila najväčším úspechom van Dalen a čo pre ňu znamená,

ako sa zmenil klub po príchode pána Kovala,

či bude van Dalen pokračovať v drese Slávie aj v ďalšej sezóne,

aké bude mať klub ambície do nadchádzajúceho ročníka a aké hráčske zmeny v ňom nastanú.

Takže nie je hanba športovo priznať, že Čajky boli jednoducho nad sily Slávie Banská Bystrica?

(smiech). Nie je to hanba. Keď to rozanalyzujeme, tak áno, boli nad naše sily. Treba samozrejme uznať aj kvalitu súpera a Piešťany boli nad naše sily, aj vzhľadom na to, a to nie je výhovorka, že sa nám zranili hráčky.

Takže rotácia vo finále bola ešte užšia. Nebudem hovoriť, čo by bolo keby vo finálových zápasoch, ale v daných chvíľach boli precíznejšie, disciplinovanejšie v detailoch a dali viac košov ako my.