Slovensko čaká premiéra svetovej akcie, chystajú ju v Banskobystrickom kraji

Očakávajú sa aj návštevníci spoza hraníc.

Šéfredaktor - MY Novohrad

OSRBLIE. Toto leto si v Osrblí prídu svoje vyznávači športu aj zábavy. Po mnohých prestížnych zimných biatlonových podujatiach tu budú hostiť účastníkov svetového šampionátu v letnom biatlone na kolieskových lyžiach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na Slovensku ide o premiéru letnej verzie týchto majstrovstiev. Naplánované sú na august.

Podľa informácií, ktoré zverejnila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie, pôjde o najvýznamnejšie tohtoročné športové podujatie v našej krajine. Zúčastniť by sa jej mali poprední biatlonisti z 30 krajín.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/32Jx9mimBp0

„Bohatý športový program doplní nemenej atraktívna fanzóna. Nebudú chýbať moderátor, dídžej, animácie, laserové strelnica či tombola. Okrem toho bude každý deň na programe koncert, ktorý rozprúdi zábavu,“ uvádza Slovenský zväz biatlonu vo svojej správe.

„V minulosti bol letný biatlon považovaný skôr za akúsi súčasť letnej prípravy biatlonistov. V posledných rokoch sa však zásluhou Medzinárodnej biatlonovej únie a záujmu verejnosti dostáva letnému biatlonu oveľa väčšej podpory a dôležitosti“ uviedol Peter Vozár, prezident Slovenského zväzu biatlonu s tým, že zisk organizácie Majstrovstiev sveta v letnom biatlone je pre Slovensko veľkým úspechom.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Európsky unikát v gemerskom podzemí je opäť v prevádzke. O jeho fungovaní rozhoduje nebo Čítajte

„Bez podpory rezortu financií a investície do novej asfaltovej dráhy, ktorú sme otvorili vlani v septembri, by to nebolo možné,“ dodal Vozár.

Jaroslava Lauková, prezidentka organizačného výboru hovorí o veľkej výzve a novej skúsenosti, ktorú organizovanie podujatia svetového formátu prinesie.

„Organizátorskú štafetu sme prevzali od nemeckého Ruhpoldingu, ktorý má úžasnú fanúšikovskú a divácku podporu a zažiť tú atmosféru bolo pre nás obrovským zážitkom. Spolu s partnermi ako Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Brezno, Železiarne Podbrezová, Slovakia Travel a ďalšími urobíme všetko preto, aby Osrblie v žiadnom ohľade nezaostalo a aby sa k nám letné majstrovstvá pravidelne vracali. Areál Národného biatlonového centra sa po stavebných prácach snažíme dostať do top formy aj formou brigád našich klubov, ale ešte nás čaká kopec práce. O príprave aj programe budeme postupne informovať na stránke www.biatlonosrblie.sk,“ ozrejmila Lauková.

Na svetovom šampionáte v letnom biatlone, ktorého dejiskom bude Osrblie, sa predstavia poprední biatlonisti z 30 krajín. (zdroj: Ilustračné foto: OOCR Región Horehronie)

Konkretizovala, že svetový šampionát pozostáva zo štyroch súťažných dní. Potrvajú od štvrtku 24. augusta do nedele 27. 8. Každý deň budú štyri štarty.

„Biatlonisti budú súťažiť v kategóriách juniori, juniorky, muži a ženy. Predstavia sa v super šprintoch, rýchlostných pretekoch, stíhacích pretekoch a majstrovstvá sveta vyvrcholia v nedeľu pretekmi s hromadným štartom,“ priblížila prezidentka organizačného výboru.

Neprehliadnite

Neprehliadnite Gemer ukrýva dva románske klenoty, delia ich len tri kilometre Čítajte

„Osrblie sa nachádza v úžasnom regióne Horehronie s atraktívnou ponukou a tá nebude chýbať ani vo fanzóne. Veríme, že celý región bude žiť týmto športovým festivalom, očakávame aj účasť zahraničných divákov, najmä z Česka, preto odporúčam rezervovať pobyty čo najskôr,“ zakončila Petra Ridzoňová, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie.