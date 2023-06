Pod nízkotatranskými svahmi naďalej hrozí obrovská katastrofa, predĺžili mimoriadny stav

Jamy plné toxického odpadu majú dedinčania roky priamo pod nosom.

NEMECKÁ/DUBOVÁ. Mimoriadnu situáciu v Nemeckej v okrese Brezno, ktorú vyhlásili vlani v apríli, predĺžili v stredu 31. mája o ďalší mesiac.

Po zasadnutí krízového štábu to pre MY Banská Bystrica potvrdil Ondrej Filipiak, prednosta Okresného úradu v Brezne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hrozba ekologickej katastrofy medzinárodného rozsahu, ktorú môžu spôsobiť jamy plné toxickej nálože, stále pretrváva. Ich pôvodcom je akciová spoločnosť Petrochema.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ekológ: Ekologická katastrofa v Nemeckej môže zasiahnuť aj Dunaj Čítajte

Voda v jamách je silne znečistená karcinogénnym gudrónom. Ide o vedľajší produkt spracovania ropy, kedy ju nežiaducich prímesí zbavujú pomocou kyseliny sírovej.

Okrem odkaliska v objekte fabriky, sú skládky nebezpečných gudrónov aj v katastri Predajnej.

Nemecká leží v blízkosti nízkotatranských kopcov (na foto v pozadí). (zdroj: Marcela Ballová)

Obce, v ktorých ľudia majú postrach Horehronia priamo pod nosom, už roky volajú po efektívnom riešení, ktoréby región pod južnými svahmi Chopka navždy zbavil spomínanej hrozby.

Dúfajú, že po posledných krokoch rezortu životného prostredia sa po rokoch veci pohnú žiadaným smerom. Dramatickú situáciu spred roka, kedy pre dlh hrozilo odpojenie tamojšej čističky odpadových vôd od elektriny, už nechcú zažiť.

Jej odstavenie by totiž malo mimoriadne vážne následky. Nebezpečné látky by kontaminovali podzemné vody, ktoré by sa stali nepoužiteľnými. V blízkosti tiež tečie Hron.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Petrochema môže spôsobiť ekologickú katastrofu medzinárodného rozsahu Čítajte

Odstrihnutie objektu od elektriny sa našťastie vlani podarilo zažehnať, keďže Okresný úrad Brezno jej distribútorovi už minulý rok uložil vecné plnenie. To sa na zasadnutiach krízového štábu každý mesiac obnovuje.

Za zmienku však stojí fakt, že technika v čističke je v niektorých prípadoch už zastaralá, po životnosti a vyžaduje si investíciu.

V Nemeckej očakávajú efektívne riešenie

„Uvidíme, čo bude o mesiac. Do vlády prišli noví odborníci, predpokladám, že prinesú nejaké riešenia. Pre nás sú jamy postrachom, hrozí zamorenie Hrona. V ich vodách sú karcinogénne látky, ktoré sa vyparujú aj do ovzdušia, tiež je tu riziko vyliatia. Okrem toho sa jamy nachádzajú v intraviláne obce, približne 300 metrov od obývanej časti. Skutočne by sme už boli radi, keby sa to raz a navždy doriešilo. Tunajším by sa uľavilo,“ povedal Branislav Čižmárik, starosta Nemeckej.

Dodal, že ak by bol areál niekdajšej Petrochemy zbavený gudrónov, vznikne v obci nový priestor pre investorov.

„Záujem zo strany podnikateľov je. Určite by boli pre obec ekonomickým prínosom. Tiež by mohli vzniknúť nové pracovné miesta,“ dodal Čižmárik s tým, že aktuálne je na ťahu rezort životného prostredia, čo potvrdil aj prednosta Okresného úradu v Brezne.

Vyhlásia verejné obstarávanie na čistenie odpadových vôd z jám

„Počas jedného mesiaca musí rezort riešiť otázku verejného obstarávania , keďže uznesením vlády to dostal za úlohu. V tejto chvíli naň prebiehajú prípravné procesy a vyhlásené by malo byť ešte tento mesiac. Ak všetko prejde tak, ako je naplánované, tak čo sa týka hrozby a následkov pre životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť, je situácia zachránená,“ vyjadril sa Filipiak.

Pripomenul, že voda z povrchu gudrónových jám sa naďalej odčerpáva a kanalizáciou putuje do čističky odpadových vôd.