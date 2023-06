V Banskej Bystrici začali s rekonštrukciou jednej z najvyťaženejších ulíc

Autobusové zastávky presunuli.

BANSKÁ BYSTRICA. Jednu z najvyťaženejších ulíc v Banskej Bystrici obsadzujú stavbári. Na Poľnej ulici v Radvani pripravujú okrem rekonštrukcie cesty čiastočnú úpravu križovatiek, opravu chodníka na ľavej strane v smere od križovatky na Fončorde po križovatku s Malachovskou cestou, vrátane obrubníkov.

Zároveň obnovia autobusové zálivy, upravia pouličné vpuste a šachty a doplnia chýbajúce dopravné značenie.

Rekonštrukcia Poľnej ulice v smere do Malachova v dĺžke 432 metrov má stáť mesto necelých 570-tisíc eur, práce by mali byť ukončené do konca augusta.

Opravia aj autobusové zastávky