Športový riaditeľ Dukly: Faško sa rozhodol ísť inou cestou, Balič bol nereálny. Ako to vyzerá s Polievkom?

Pár hráčov príde do Dukly na skúšku.

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica ešte ani nestačili poriadne vstrebať uplynulú nováčikovskú sezónu vo Fortuna lige a už sa začali pripravovať na sezónu nasledujúcu.

Na úvodnom zraze v neďalekých Nemciach sa zišlo 20 futbalistov. Nateraz je známy odchod piatich členov vlaňajšieho kádra - Ľuboša Kupčíka, Michala Faška, Andriju Baliča, Adriána Slávika a Nicolasa Gorosita.

Pochopiteľne najväčší záujem vzbudzuje kapitán Róbert Polievka, jeho prípadný odchod či zotrvanie v klube. Polievka je momentálne na reprezentačnom zraze.

Bystričania oznámili aj plán prípravných zápasov pred nasledujúcim ročníkom. Prvý zo série šiestich prípravných duelov odohrajú doma už 28. júna s Považskou Bystricou. Neskôr sa predstavia v Česku proti Olomoucu, Brnu a Tepliciam. Záver prípravy obstarajú domáce duely s Liptovským Mikulášom a Petržalkou.

Viac o tvorení kádra a novinkách z kuchyne Dukly sme sa porozprávali so športovým riaditeľom klubu Jozefom Moresom.

V úvode sa vráťme k uplynulej sezóne MFK Dukla Banská Bystrica. Pred sezónou ste avizovali, že prioritou bude záchrana, napokon ste hrali v skupine o titul a patrilo vám konečné piate miesto, dokonca ste boli v hre o futbalovú Európu. Naozaj rozprávková sezóna. Ako ste ju vnímali vy?

Samozrejme, vnímam ju pozitívne. Konečné piate miesto na nováčika je výborná vizitka pre klub a pre nás všetkých, ale je to aj veľkým záväzkom pre ďalšiu sezónu. Bola náročná, ale zároveň krásna. Priniesla množstvo emócií, pracovného nasadenia a skúseností. Ušlo to veľmi rýchlo.

Takto pred rokom sme riešili administratívne podmienky vstupu do najvyššej súťaže, káder, ktorý sa postupne formoval, realizačný tím, infraštruktúru, ekonomiku, organizáciu majstrovských zápasov, marketing, vzťahy - spoluprácu s mestom a VŠC Dukla a už je tu pred nami nová sezóna.

Verím, že sme sa posunuli smerom dopredu. Sme určite skúsenejší, ale o spokojnosti samozrejme nemôže byť ani reč. Je toho ešte dosť, na čom musíme popracovať. Potrebujeme sa zlepšiť na všetkých úrovniach tak, aby sme skúsenosti z tejto sezóny dokázali reálne aplikovať do celkovej klubovej práce. Nároky stúpajú a my nemôžeme zostať na mieste, mohlo by sa nám to vypomstiť.

Aktuálne sa už sústredíte na novú sezónu, nastávajú aj pohyby v kádri. Takže sa skúsim pýtať konkrétne. Oznámili ste, že v klube nepokračuje päť mien. Osobne ma zaskočil koniec Michala Faška. Prečo ste mu neponúkli predĺženie spolupráce?