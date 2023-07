Alice Cooper ani Johnny Depp do Banskej Bystrice neprídu, koncert Hollywood Vampires zrušili

Koncert mal byť dnes večer.

BANSKÁ BYSTRICA. Hudobné legendy Alice Cooper, Joe Perry ani filmová hviezda Johnny Depp na Slovensko nepricestujú, koncert Hollywood Vampires zrušili. Informáciu potvrdila usporiadateľská agentúra Profi Event.

V utorok zrušili aj koncert v Budapešti, skupina to hodinu pred začiatkom oznámila na sociálnej sieti. Rozhodnutie odôvodnila nepredvídateľnými okolnosťami, bližšie ich nešpecifikovala.

K dôvodom zrušenia koncertu v Banskej Bystrici sa usporiadatelia nevyjadrili. Niektorí na sociálnych sieťach špekulujú, že za zrušením obidvoch koncertov má byť ochorenie Johnnyho Deppa, druhí tvrdia, že chorý je Alice Cooper, kapela sa však k tomu v svojom statuse nevyjadrila.

Pred Hollywood Vampires mala vystúpiť švédska hudobná skupina Eclipse a fínska formácia Beast in Black. Nórska kapela Jorn ako špeciálny hosť Hollywood Vampires účasť na koncerte odriekla už pred týždňom.

„Máte postavené pódium. Beast in Black takmer vypredali MMC v Bratislave. Eclipse na oper air by boli pecka. Urobte z toho regulárny koncert. Nejaká tisícka by snáď prišla aj bez headlinera,“ navrhuje Michal v diskusii sklamaných fanúšikov na facebooku.