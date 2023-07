Lyžovačku počas horúčav môžete na Slovensku zažiť jedine na Látkach

Letná lyžiarska sezóna je v plnom prúde.

LÁTKY. V lyžiarskom stredisku Látky-Prašivá, ktoré sa nachádza priamo v areáli hotela Zerrenpach, sa tento mesiac začala letná lyžiarska sezóna.

„Návštevníci nášho strediska si môžu zalyžovať na upravenom svahu aj v letných mesiacoch. Svah je dlhý 300 metrov a kompletný lyžiarsky výstroj je možné zapožičať si priamo v požičovni vedľa hotela. Výstroj spolu so skipasom vyjde na 25 eur za hodinu. Lyžiarom je k dispozícii vlek Tatrapoma,“ informuje hotel na svojej webovej stránke, pričom z recepcie pre MY noviny potvrdili, že po vlaňajšej premiére bude atrakcia fungovať aj počas týchto letných prázdnin.

„Lyžiarske stredisko je v prevádzke každý víkend od 11.00 do 18.30 hod. Prvý vstup je od 11.00 do 12.30 hod., druhý od 13.00 do 14.30 hod., tretí od 15.00 do 16.30 hod. a štvrtý od 17.00 do 18.30 hod.,“ píše sa na stránke hotela s tým, že čistý čas lyžovania je hodina.

„Pätnásť minút pred lyžovaním a po lyžovaní je vyhradených na prezutie.“

Atrakcia má prilákať turistov

Letné lyžovanie na Látkach-Prašivej funguje od minulého leta.

Predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja a tiež tamojších samospráv veria, že práve tento projekt priláka do regiónov Novohrad a Podpoľanie ešte viac ľudí nielen z rôznych kútov našej krajiny, ale aj spoza hraníc.

Ešte počas premiéry atrakcie sa Ondrej Lunter, vtedajší podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a terajší župan, vyjadril, že Látky majú potenciál ako Skalka.

„Dlhodobo a podľa mňa aj úspešne sa v rámci kraja snažíme vytvoriť niekoľko centier, ktoré budú združovať cestový ruch a ktoré zažijú niekoľkonásobný nárast turistov. Pretože práve cestovný ruch je priemyslom v tom zmysle, že každý návštevník podporuje podnikateľov, ktorí tu pôsobia a ktorí ľuďom dávajú prácu,“ povedal Lunter a pokračoval:

„Skalka je strediskom, ktoré za posledných päť rokov zažilo dramatický vzostup vďaka šikovnému primátorovi a šikovným podnikateľom. Na Slovensku sme skôr zvyknutí na to, že sa aj desiatky rokov hovorí, ako sa čo nedá. Sú však ľudia, ktorí sú schopní, pozitívne naladení, chcú pracovať, a keď sa dajú dokopy, tak v krátkej dobe urobia zmeny, ktoré ľudia v dobrom pocítia.“

Je to super, povedal Ondrej Lunter

Lyžovačku na letnom svahu si Ondrej Lunter aj sám vyskúšal.