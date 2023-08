Oslávili osemdesiatiny Felixa Slováčka, zaspomínajú si na Jozefa Bednárika aj Vaša Patejdla

Muzikálový festival v Brusne pokračuje druhý deň.

BRUSNO. V piatok odštartoval 16. ročník unikátneho podujatia, ktoré je určené pre všetkých fanúšikov muzikálových, filmových a divadelných melódií. Prišli zaujímaví hostia, oslavovali sa osemdesiate narodeniny Felixa Slováčka a organizátor pozval aj na sobotňajší program.

Ten bude spomienkou na jedinečného Jozefa Bednárika a pripomienkou, že pred desiatimi rokmi odišiel režírovať na druhý svet. Muzikálový festival v Brusne dnes doplní svoj program o spomienku na Vaša Patejdla, ktorý nás v noci na dnes opustil.

Oficálne otvorenie patrilo Muzikálovej kaviarni Milana Sedláčka a skladbe v podaní Terezy Králikovej. Na pódiu sa v priebehu viac ako deväťdesiatich minút vystriedali organizátori, zástupcovia partnerov, speváci a speváčky, ale aj významní hostia. „Ďakujem, že ste uverili, že aj tento rok festival naozaj bude,” povedal na úvod organizátor Ján Kubiš.

„Minulý rok som niekoľkokrát povedal, že Pán Boh nás má rád. Keď mu veríte, on to väčšinou dodrží a ani neviete ako. Aj tento rok nás teda v čase programu dážď obchádza a my môžeme byť tu na Muzikálovej terase slávy v Brusne,” dodal.

Vysvetlil tiež spojenie Felixa Slováčka s festivalom. Vitálny osemdesiatnik pred desiatimi rokmi zasadol do poroty muzikálových talentov ako jej predseda po tom, čo tesne pred festivalom zomrel jej dovtedajší predseda Jozef Bednárik.

„Som neskutočne šťastný, že som mohol prísť,” povedal český herec Pavel Nový, ktorý má na svojom konte viac ako tristo filmov, televíznych filmov a inscenácií. „Snažím sa, aby sme prišli interpreti všetkých žánrov. Zatiaľ sa to darí a vždy sú to skvelí interpreti,” vyjadril sa Zdeněk Barták, ktorý je pre Jána Kubiša českou spojkou v Prahe.

Na záver prvej časti programu prišla gratulácia oslávencovi Felixovi Slováčkovi. Dostal nielen pamätnú mincu so svojím portrétom, ale aj oslavnú báseň, ktorú pre neho pripravil a odrecitoval Pavel Nový. Organizátor Ján Kubiš sa podľa vlastných slov pohádal sám so sebou a rozhodol sa urobiť koncert Felix Slováček 80 práve na Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika. Slováček totižto českú verziu tohto koncertu úspešne absolvoval v pražskej Lucerne a stretla sa s veľkým úspechom.

„Dobrý večer, milované publikum v Brusne. Teraz vám zahrám skladbu, s ktorou som celú svoju kariéru začal. Je to Whiter Shade of Pale od kapely Procom Harum. Zahral som to na koncerte Karla Gotta pre Polydor. Po koncerte za mnou prišiel riaditeľ vydavateľstva, ktorý chcel, aby som im nahral celý taký album. Zahrám vám teda aspoň kúsok tejto melódie,” povedal oslávenec Felix Slováček, nasledovala ikonická skladba zo seriálu Cirkus Humberto. Na pódiu sa spolu s Felixom predstavili aj Richard Rikkon a Sisa Sklovská.

V sobotňajšom programe sa návštevníci podujatia môžu tešiť na šansónové skladby v podaní Andrey Zimányiovej, na ktorých mal veľký podiel aj Jozef Bednárik.

Špecialitou sobotňajšieho programu je Generálka. Túto časť programu pripravil Jozef Moravčík, ktorého si Jozef Bednárik doslova vytiahol zo SĽUK-u, keď pripravoval operu Don Giovanni. Slovenské národné divadlo ju uvádza už 23 rokov.

„Keď som pripravoval choreografiu, tak herci doslova lietali z jednej strany pódia na druhú. Jožko Bednárik sa na to pozrel a povedal, že je to krásne, ozaj krásne, ale musíme to zrušiť. Vysvetlil to tým, že je to síce pekné, nádherné, ale zabije to operu,” povedal Moravčík a dodal, že vtedy ho Bednárik naučil jednu veľmi dôležitú vec: „Vieš, kvôli celku musíme niečo obetovať. Cesta k úspechu je dláždená hrobčekami našich najlepších nápadov.”

Moravčík do Generálky zakomponoval hlášky a bonmoty Jozefa Bednárika, ktoré pozbieral za roky vzájomnej spolupráce, a tak spomínanie na Béďa bude aj veselé, aj smutné, aj poučné, aj krásne.

Po Generálke bude nasledovať Slávnostný ceremoniál, počas ktorého nebudú chýbať tradičné ocenenia – umiestnia tabule s menami na Terasu muzikálovej slávy a odovzdajú Brusnianske brusnice. Mená tohtoročných ocenených sú stále zahalené rúškom tajomstva, avšak Ján Kubiš ohlásil veľké prekvapenie. To sa dozvedia nielen návštevníci priamo v kúpeľoch Brusno, ale diváci streamu z ceremoniálu, ktorý bude dostupný na profile festivalu na sociálnych sieťach.

Záver 16. ročníka Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika bude patriť veľkolepému finále, ktorým bude koncert pre Béďa. Najväčšie a najkrajšie muzikálové melódie zaspievajú Dan Hůlka, Leona Machálková a Míša Nosková. Sobotňajším programom bude sprevádzať český moderátor Pavel Jančařík.