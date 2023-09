Na strednom Slovensku našli spôsob, ako získať mladých lekárov, kraj otvoril šiestu ambulanciu

K platu rezidenta kraj pridá tisícku mesačne.

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrický samosprávny kraj, prostredníctvom svojej Rozvojovej agentúry, zriadil na svojom území už šiestu ambulanciu.

Po Detve, Veľkom Krtíši, Revúcej a Haliči vytvoril podmienky na ordinovanie pre všeobecnú lekárku pre dospelých aj v priestoroch Polikliniky na Hornej ulici v Banskej Bystrici.

Pacienti sa už dnes môžu hlásiť k 29-ročnej doktorke Barbore Koperdákovej.

Rodáčka z východného Slovenska predtým pôsobila na internom oddelení v breznianskej nemocnici.

Zostať v Prahe, kde na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity vyštudovala medicínu, ju lákalo, avšak puto k rodnej krajine a rodine bolo silnejšie. Tiež ju oslovila aktivita predstaviteľov banskobystrickej župy, zameraná na vytváranie dobrých podmienok pre mladých lekárov. Okrem zriadenia ambulancie je to aj nezanedbateľný príspevok k platu rezidenta.

Ohľadom neho Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pripomenul stále aktuálnu výzvu pre študentov záverečných ročníkov lekárskych fakúlt.

„Od 1. októbra ministerstvo zdravotníctva obnovuje rezidentský program pre pediatrov. Kto sa ho rozhodne absolvovať v našom kraji a následne nastúpi na vopred dohodnuté miesto v našej krajskej ambulancii, k platu rezidenta mu BBSK bude každý mesiac prispievať prispievať sumou 1000 eur,“ uviedol Lunter.

Dodal, že aktuálne má župa schválený rozpočet na šesť takýchto rezidentov. Financie plánuje navýšiť aj v rámci svojho všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií na rozvoj a podporu zdravotníctva v kraji.

„O jeho novom znení a celkovej ročnej dotácii až 200-tisíc eur budú krajskí poslanci rozhodovať už na svojom septembrovom rokovaní,“ dodal župan.

Bez pomoci kraja by to sotva zvládla

Lekárka Barbora Koperdáková, ktorá sa pre lepšie pracovné možnosti, a tiež kvôli rodine, presťahovala z Brezna do Banskej Bystrice tvrdí, že bez finančnej pomoci BBSK by si zriadiť ambulanciu sotva dokázala.

„Je to pre mňa veľká výhoda, pretože čo sa týka financovania, tak momentálne by som to nezvládla. Rovnako, ako väčšina mladých ľudí, aj my máme hypotéku a ďalší úver neprichádzal do úvahy. Preto sa mi naskytla jedinečná možnosť ísť do vlastnej ambulancie s tým, že jej zriadenie bude financovať kraj. Tiež som využila možnosť rezidentského programu. Bola to jediná možnosť, ako sa dostať k vlastnej ambulancii, pretože šanca, že všeobecný lekár zamestná mladého lekára bez atestácie a bude ho platiť, je takmer nulová,“ vyjadrila sa pre MY Banská Bystrica mladá lekárka, ktorá nedávno atestovala zo všeobecného lekárstva pre dospelých.

Lekári chýbajú

Aj v prípade kraja ide o výhodnú investíciu vzhľadom k tomu, že získať mladých lekárov je náročné a v krajskom meste pod Urpínom pociťujú ich nedostatok.

„V zmysle Verejnej minimálnej siete je tu potrebných 52 lekárskych miest. Obsadených je však len 44. Osem všeobecných lekárov pre dospelých tu stále chýba,“ vyčíslil Lunter a pokračoval:

„Vďaka aktivite nášho kraja bude dostupnosť všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých v krajskom meste opäť o niečo lepšia. Hovoríme pritom aktuálne o viac ako 70-tisíc dospelých pacientoch, ktorí v Banskej Bystrici potrebujú všeobecno-lekársku starostlivosť.“

Zriadenie spomínanej ambulancie predstavuje pre kraj jednorazovú investíciu vo výške 10-tisíc eur.

„Predpokladáme, že v priebehu roka dosiahne základňa pacientov minimálne tisícku a tak následná prevádzka nebude stáť kraj žiadne peniaze, dokonca pôjdeme trochu do plusu. Pripomeniem, že tieto finančné prostriedky budeme používať na dofinancovanie ambulancií, ktoré sú stratové, pretože platby z poisťovní dnes nestačia,“ ozrejmil predseda BBSK.

V zahraničí to majú jednoduchšie

