Po tragickom požiari v Telgárte žije stovka ľudí už týždne v stanoch a hrozí, že prídu aj o tie

Obec si sama nepomôže, župa nemá kompetencie.

TELGÁRT. Situácia v Telgárte je vážna. Od ničivého júlového požiaru, ktorý si vyžiadal ľudský život a o strechu nad hlavou pripravil vyše 100 ľudí, sa obec márne spolieha na pomoc štátu.

Unimobunkového systému, ktorý štátu darovala Európska komisia počas ukrajinskej imigračnej vlny, sa v dedine nedočkali. Ľudia už sedem týždňov žijú v stanoch. Po zrušení mimoriadnej situácie sa môžu prísť aj o tie.

„Reálne hrozí, že 102 ľudí skončí v sále kultúrneho domu s rozmermi 15 x 20 metrov. Je to hrozivá predstava. Toalety tam síce sú, ale sprchy chýbajú. V tých rodinách je 60 detí. Netuším, ako by tam fungovali. Na prestavbu objektu obec nemá peniaze,“ vyjadril sa pre MY Banská Bystrica Jozef Štajer, starosta Telgártu s tým, že nebyť snahy banskobystrickej župy, tak sú v obci stratení.

Pomocnú ruku im podali aj rôzne mimovládne organizácie. Situáciu sa podľa slov starostu snaží riešiť aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

„Sme im veľmi vďační. Nebyť ich, tak tí ľudia nemajú čo jesť a ani si čo obliecť. Čo sa týka vlády a jej rezortov, všetko zostalo len v rovine sľubov, čo je smutné,“ dodal Štajer.

„Vyhlásili sme zbierku. Na oficiálnej stránke obce máme zverejnené číslo účtu, kde nám dobrodinci môžu prispievať. Vážime si každý euro či cent. Verím, že sa ľudia spoja, prejavia ľudskosť a vláde ukážu, ako by to malo fungovať. Pretože mám pocit, že tá dnes funguje sama pre seba a nie pre ľudí,“ povedal starosta.

Podotkol, že v pláne je aj benefičný koncert, z ktorého výťažok pôjde na pomoc spomínaným rodinám. O jeho termíne aj interpretoch bude obec včas informovať prostredníctvom svojej stránky, sociálnej siete aj médií.

Štajer tvrdí, že rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou, sú ochotné svojpomocne si postaviť príbytky, avšak momentálne nemajú za čo.

Unimobunkový systém štát obci neposkytne

O kritickej situácii v Telgárte v stredu 6. 9. informoval prostredníctvom sociálnej siete aj župan Ondrej Lunter s tým, že táto téma sa po týždňoch urgencií z kraja dostane na rokovanie vlády.

„Som presvedčený, že v takýchto situáciách má skrátka zasiahnuť štát, keďže malá obec na to nemá a nemôže mať prostriedky a kapacity a župa zase nemá absolútne žiadne kompetencie a zákonné možnosti,“ uviedol župan.