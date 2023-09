Najväčšou hviezdou by mal byť obranca Wilde. Predstavujeme sedem nových legionárov Banskej Bystrice

Zaostrili sme na zahraničné posily „baranov“.

Medzi najjagavejšie hviezdy Bystričanov by mal patriť obranca Bode Wilde. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejistom Banskej Bystrice úvodné dve kolá nového ročníka nevyšli podľa predstáv. Najskôr neuspeli doma v prestrelke s Duklou Trenčín po výsledku 5:6 a na ľade úradujúceho majstra z Košíc schytali debakel 1:5.

Kanadský tréner „baranov“ Doug Shedden videl v hre svojho tímu pozitíva, ale zároveň nebol spokojný s brankármi.

„Potrebovali sme viac zákrokov brankára. Uvidíme, kto bude chytať nabudúce, ale nemôžeme mať legionára v bránke ako náhradníka, to je hlúposť,“ povedal bezprostredne po prehre s Trenčínom. Mimochodom, v tomto stretnutí hájil bránku Bystričanov Filip Belányi.

Proti Košiciam sa do brány postavil fínsky legionár Samuli Tervo, puk lovil zo svojej siete päťkrát. Banská Bystrica odohrá najbližšie dva zápasy v domácom prostredí, najskôr doma privíta nováčika z Humenného a v nedeľu Poprad. V týchto zápasoch budú chcieť zverenci trénera Sheddena rozhodne uspieť.

Pred sezónou káder „baranov“ prešiel pomerne výraznými zmenami. V predsezónnom rozhovore nám športový manažér klubu Ľuboš Pisár prezradil, že legionári sú v Banskej Bystrici na to, aby im vyhrávali zápasy.

V kádri Banskej Bystrice už nefigurujú Branden Troock, Kristoff Kontos (obaja odišli do AIK Štokholm), Patrick Watling (Sheffield Steelers), Gilbert Gabor (Brödernas/Väsby), Markus Kojo (Vsetín), Dominic Cormier (Stjernen Hockey), Jake Ryczek (Nottingham Panthers) a Jakub Sedláček (Olomouc/Zlín).

Nahradiť týchto hráčov nebude ľahké, za úlohu to bude mať sedem nových tvárí zo zahraničia, ktoré sme sa vám rozhodli predstaviť bližšie.

Samuli Tervo

Fínsky brankár Samuli Tervo má 26 rokov, väčšinu svojej kariéry pôsobil v druhej najvyššej fínskej súťaži Mestis, kde obliekal dresy klubov KeuPa HT, Ketterä a naposledy Kiekko-Vantaa.

V sezóne 2021/2022 bol aj členom Jokeritu Helsinki, keď pôsobili v KHL, ale do brány sa v tejto lige nedostal. Tervo patrí ku vysokým gólmanom, meria 193 cm.

„Rozhodli sme sa, že Tervovi dáme šancu. Mali sme na neho dobré referencie. Pre neho je to asi posledná životná šanca ukázať, že dokáže hrať na vyššej úrovni ako je Mestis – druhá fínska liga,“ povedal o Tervovi v našom predsezónnom rozhovore Ľuboš Pisár.

Bode Wilde

Najväčším úlovkom Bystričanov pred sezónou je istotne 23-ročný rodák z Montrealu Bode Wilde, ktorý vlastní kanadský i americký pas. V roku 2018 ho draftoval v 2. kole zo 41. pozície New York Islanders.

Wilde reprezentoval USA na svetovom šampionáte hráčov do 17, ale aj 18 rokov. V ročníku 2016/2017 bol najproduktívnejším obrancom MS do 17 rokov a v sezóne 2017/2018 sa tešil na MS do 18 rokov zo striebornej medaily s tímom USA.

Banská Bystrica je druhým európskym pôsobiskom tohto urasteného 191 cm vysokého zadáka, keď v sezóne 2021/2022 hrával v druhej najvyššej švédskej súťaži v tíme Västerviks IK a v uplynulom ročníku patril ku oporám tímu zámorskej ECHL Atlanta Gladiators.