Koronavírus Banskobystrický kraj: Sobotné testovanie sprevádza aj meškanie (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom, Zvolen a ostatných okresoch BB kraja.

31. okt 2020 o 7:00 Radovan Vojenčák, Ivana Zigová, Peter Fedor, Kristína Mindáková, Jozef Mikuš, Marcela Ballová, Stanislav Černák, Ľubica Mojžišová, Kvetoslava Fajčíková

Celoplošné testovanie v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom (minúta po minúte)

9:32 ŽIAR NAD HRONOM - V Žarnovickom okrese boli po 9. hodine v prevádzke všetky odberné miesta.

"Z 25 je ich v prevádzke 25. UZačalo sa hneď ráno, akurát na jednom mieste sa chvíľu, asi do 7.30, čakalo na príchod zdravotníkov," povedal nám krátko po 9.15 prednosta Okresného úradu v Žarnovici Drahomír Vaculčiak.

9:12 - BANSKÁ BYSTRICA - Mesto Banská Bystrica avizuje problémy na viacerých odberových miestach.

"Napriek prísľubu, ktorý mesto dostalo od Ozbrojených síl SR včera neskoro večer, že na všetkých odberných miestach sú zabezpečení zdravotníci ako aj testovacie sady, od rána sa presviedčame, že to všade tak nie je. Materiál i účasť administratívnych pracovníkov, ktorých mala zabezpečiť samospráva, boli na 6. hodinu ráno pripravené," informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

9:08 KRUPINA - V rámci krupinského okresu prebieha v súvislosti s testovaním zatiaľ všetko bez problémov. Všetky tímy začali testovanie včas a bez komplikácií, informovala o tom prednostka Okresného úradu v Krupine Erika Turanová.

8:57 ZVOLEN - Napriek tomu, že Zvolen mal v piatok ako jeden z prvých okresov na Slovensku naplnené odberové tímy, otvorenie odberových miest sa v sobotu dostalo do časového sklzu. Príčinou je nedostatok ochranných pomôcok a oblekov.

8:50 LUČENEC - V meste Lučenec je personálne zabezpečených všetkých 19 odberných miest vrátane zdravotníkov. Dve miesta sa však OS SR nepodarilo otvoriť - Kino Apollo a Denné centrum seniorov Opatová.

8:38 BANSKÁ BYSTRICA - Banskobystričan Jaroslav Dodok, ktorý pôsobí ako marketingový riaditeľ a školiteľ v Banskej Bystrici, je presvedčený, že v zložitom období, aké prežívame, by mal byť človek užitočný a pripravený pomôcť.

Preto nezaváhal a keď sa objavila výzva, že na plošné testovanie hľadajú dobrovoľníkov, prihlásil sa.

„Prihlásil som sa cez formulár a keď ma oslovili, nezaváhal som, hoci o tom víkende som mal pôvodne celkom inú predstavu. Mal som naplánovaný kopec aktivít, aj chvíle pri dobrej knihe,“ povedal.

8:35 KOSORÍN - V obci Kosorín v Žiarskom okrese sa ani do 8. hodiny ráno testovanie nezačalo. "Tím je tu, aj zdravotníci, nemáme však navezený materiál od ozbrojených síl. Ale už naň čakáme, rieši sa to," potvrdil starosta obce Peter Hric.

8:32 SLIAČ - Sliač je na celoplošné testovanie dobre pripravený, mesto všetko pripravilo v spolupráci s vedením Vojenskej polikliniky a Kúpeľov Sliač.

Testuje sa na 5 odberných miestach, všetky sú v exteriéri a pripravené aj na nepriaznivé počasie. Dobrovoľníkmi sú zamestnanci Mestského úradu.

Primátorka Ľubica Balgová informovala, že je tiež pripravená pomôcť, má totiž ukončený 2. stupeň verejného zdravotníctva.

8:09 HONTIANSKE NEMCE - V Hontianskych Nemciach, podobne ako v niektorých mestách, zriadili pred jediným odberovým miestom v budove kultúrneho centra a obecného úradu pre svojich občanov kameru, aby vedeli zistiť, koľko ľudí čaká v rade na celoplošnom testovaní.

Odporúčacie časy sú podľa súpisných čísiel domov.

8:08 ŽIAR NAD HRONOM - "Materiál je navezený na 99 percent miest v Žiarskom okrese, na väčšine miest sa testovanie začalo podľa plánu. Prípady, kde nie, riešime operatívne," povedal krátko pred 8. hodinou prednosta Okresného úradu v Žiari nad Hronom Michal Zdycha.

Ako sa predpokladalo, chýbajú najmä zdravotníci. Problémy nám už hlásia ľudia aj z niektorých odberových miest v Žiari nad Hronom.

8:05 BANSKÁ BYSTRICA - Na Gymnáziu Mikuláša Kováča na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici začnú testovať o čosi neskôr. Momentálne pracujú na plné obrátky, aby mohli otvoriť.

Zdravotník zatiaľ neprišiel ani na Hurbanovu ulicu, takže začiatok testovania sa posúva o hodinu - na 8:00 hod.

7:58 KRUPINA - Testovanie v Krupine sa začalo už pred 7:00 hod. ráno na 6 odberných miestach. Podľa primátora Radoslava Vazana prebieha testovanie rýchlo, na jednom mieste už stihli otestovať približne 50 ľudí.

7:49 BAĎAN - V obci Baďan v Banskoštiavnickom okrese sa môžu v sobotu otestovať aj obyvatelia najmenšej dedinky regiónu - Počúvadlo.

Počas dňa bude pomáhať aj samospráva. "Poskytli sme administratívnych pracovníkov a ja sama sa akurát chystám variť obed pre členov odberového tímu. Nenechám ich predsa robiť hladných," povedala starostka obce Baďan Ľubica Kuková.

7:25 LUČENEC - Testovanie sa začalo aj v Lučenci. Pred odberným miestom na tamojšej Základnej škole L. Novomeského stáli ľudia už od 5:00 hod. Testovať začali okolo 7:15.

7:01 - Niektoré samosprávy ponúkajú možnosť sledovať počty čakajúcich na testovanie cez stránku odbernemiesta.sk.

7:00 - Aj v Banskobystrickom kraji sa začalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovať sa bude od soboty do nedele , a to v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h, posledný ster by sa mal odoberať o 21.30 h.

Ako prebieha antigénový test?

Testovania prebieha od soboty do nedele. Odberné miesta sú otvorené v čase 7:00 do 22:00. Prestávky sú naplánované od 12:00 do 12.30 a od 18:00 do 18.30. Sú určené na oddych personálu a dezinfekciu miestností.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov. Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia a vypísať formulár potrebný na registráciu.

Po registrácii každý dostane pridelené číslo. Zdravotník následne odoberie vzorku z nosohltana, testovaný počká na výsledky vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.

